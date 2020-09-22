快訊／立委廖國棟涉賄790萬！法院凌晨裁定續押

▲國民黨立委廖國棟。（圖／記者游宗樺攝）



記者邱茀濱／綜合報導

立委集體收賄案昨（21）日北檢宣布偵結，4名立委被依《貪污治罪條例》起訴。經台北地院法官審理後，其中立委廖國棟被裁定有續押之必要，維持羈押禁見。

據檢警調查，幾名立委之中，以蘇震清涉賄2580萬元最多，而徐永明雖急著要錢，卻疑因中傳話誤會而未收到賄款。台北地檢署21日依貪污等罪起訴12人，並痛批立委們「自甘墮落」，淪為業者「以金錢豢養之家臣」。

不過，依據《憲法增修條文》第4條明定，立委除了現行犯以外，在會期中，若沒有得到立法院的許可，司法機關不得逮捕或拘禁，因此備受外界討論。

對此，廖國棟在庭上表示，他是一位原住民委員，工作都在原鄉，現在捲入這起案件，原住民保留地、原民議會等推動就此停止，導致原住民權益受到極大影響，但原住民的權益不能等、不能停，希望趕快回到原鄉，替原民們爭取權益，盼庭上採納，也感謝庭上給予機會辯護。

▲立委涉貪情況。（圖／記者曾梓倩製）



從表格可見，蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明、趙正宇等人都被起訴，僅立委陳唐山被處以不起訴處分。其中，蘇震清涉賄金額高達2580萬元、廖國棟涉賄790萬元、陳超明涉賄100萬元、趙正宇涉賄170萬元與68萬2140元，而徐永明則尚未收到賄款就被起訴。

檢調指出，太流公司前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，陸續花了約4千萬元行賄蘇震清、陳超明、廖國棟等立委，徐永明則婉拒收錢。由於李恆隆詳細交代透過白手套或親自與這些立委、立委助理聯繫以及交付現金、支票、轉匯的過程，以及每筆錢的目的。檢方認為有助於發現真實，同意讓李恆隆轉為污點證人，未來在審判時，有機會獲得較輕判刑。

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