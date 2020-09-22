　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／立委廖國棟涉賄790萬！法院凌晨裁定續押

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲國民黨立委廖國棟。（圖／記者游宗樺攝）

記者邱茀濱／綜合報導

立委集體收賄案昨（21）日北檢宣布偵結，4名立委被依《貪污治罪條例》起訴。經台北地院法官審理後，其中立委廖國棟被裁定有續押之必要，維持羈押禁見。

據檢警調查，幾名立委之中，以蘇震清涉賄2580萬元最多，而徐永明雖急著要錢，卻疑因中傳話誤會而未收到賄款。台北地檢署21日依貪污等罪起訴12人，並痛批立委們「自甘墮落」，淪為業者「以金錢豢養之家臣」。

不過，依據《憲法增修條文》第4條明定，立委除了現行犯以外，在會期中，若沒有得到立法院的許可，司法機關不得逮捕或拘禁，因此備受外界討論。

對此，廖國棟在庭上表示，他是一位原住民委員，工作都在原鄉，現在捲入這起案件，原住民保留地、原民議會等推動就此停止，導致原住民權益受到極大影響，但原住民的權益不能等、不能停，希望趕快回到原鄉，替原民們爭取權益，盼庭上採納，也感謝庭上給予機會辯護。

▲▼立委涉貪情況。（圖／曾梓倩製）

▲立委涉貪情況。（圖／記者曾梓倩製）

從表格可見，蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明、趙正宇等人都被起訴，僅立委陳唐山被處以不起訴處分。其中，蘇震清涉賄金額高達2580萬元、廖國棟涉賄790萬元、陳超明涉賄100萬元、趙正宇涉賄170萬元與68萬2140元，而徐永明則尚未收到賄款就被起訴。

檢調指出，太流公司前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，陸續花了約4千萬元行賄蘇震清、陳超明、廖國棟等立委，徐永明則婉拒收錢。由於李恆隆詳細交代透過白手套或親自與這些立委、立委助理聯繫以及交付現金、支票、轉匯的過程，以及每筆錢的目的。檢方認為有助於發現真實，同意讓李恆隆轉為污點證人，未來在審判時，有機會獲得較輕判刑。

►資生堂百優精純乳霜超優惠！

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
楊丞琳深夜「道別信」談感情　感性送走小鬼：初戀困擾很久了吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／立委廖國棟涉賄790萬！法院凌晨裁定續押

快訊／羈押禁見50天！國民黨立委陳超明涉賄600萬　法院裁定續押

快訊／國會集體收賄！立委蘇震清有串證逃亡之虞　凌晨裁定續押

叫經濟部官員給SOGO股東罵…陳超明涉賄怨「關傻了」請求交保

廖國棟求回立院拚戰「美豬美牛」　丁復華爆哭：想顧病兒

快訊／內湖公車衝人行道1死1傷　肇事駕駛走出警局臉色沉重

收賄不起訴！趙正宇：選舉有「西瓜效應」，大家看到我就給錢

立委趙正宇助理敲詐殯葬業者千萬元　林家麒：我就是貪念越來越大

涉收2580萬弊案登榜首　蘇震清求交保：我聯考英文0分不會逃

內湖公車撞24機車奪命、警員送醫　肇事原因出爐「駕駛睡著」

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

樂天「挑戰用完」又2度上場抗議　 裁判開會改判...象迷怒：趕出去

快訊／立委廖國棟涉賄790萬！法院凌晨裁定續押

快訊／羈押禁見50天！國民黨立委陳超明涉賄600萬　法院裁定續押

快訊／國會集體收賄！立委蘇震清有串證逃亡之虞　凌晨裁定續押

叫經濟部官員給SOGO股東罵…陳超明涉賄怨「關傻了」請求交保

廖國棟求回立院拚戰「美豬美牛」　丁復華爆哭：想顧病兒

快訊／內湖公車衝人行道1死1傷　肇事駕駛走出警局臉色沉重

收賄不起訴！趙正宇：選舉有「西瓜效應」，大家看到我就給錢

立委趙正宇助理敲詐殯葬業者千萬元　林家麒：我就是貪念越來越大

涉收2580萬弊案登榜首　蘇震清求交保：我聯考英文0分不會逃

內湖公車撞24機車奪命、警員送醫　肇事原因出爐「駕駛睡著」

快訊／立委廖國棟涉賄790萬！法院凌晨裁定續押

快訊／羈押禁見50天！國民黨立委陳超明涉賄600萬　法院裁定續押

快訊／國會集體收賄！立委蘇震清有串證逃亡之虞　凌晨裁定續押

印度「飆風戰機」中隊首位迎來女飛官　從米格-21戰機跳槽

協會盃全國壘球錦標賽　40隊齊聚台中21-27日開打

「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了

鋼鐵川粉狂舉「笑話拜登」手牌　造勢祭出躺椅、棉被「等一個人」

入山抓蜂泡藥酒！3男慘被「虎頭蜂大軍」狂追　1人遭螫昏

彰化10年釘子戶被拆！「最強門框」仍佇立　員林市長回應了

全球大銀行涉「2兆美元」可疑交易　德意志銀行案子最多

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

社會熱門新聞

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

外送員送餐噴血！樓梯間「春光片」外流

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

快訊／公車失控撞入銀行　

20刀砍死女友！他日曆寫驚悚5字藏阿里山如《寄生上流》

潑屎哥收集屎尿從頭淋下！親曝「金針菇來源」

刺青男路邊抓2女下車！脫衣嗆：報警會找到妳

惡霸犬3度猛攻！45年訓犬師果斷退訓：孺子不可教

趙正宇收賄不起訴：西瓜效應讓錢越來越多

內湖公車衝上人行道　1人死亡

即／潑屎原因曝光！「潑屎哥」緊張到爆

更多熱門

相關新聞

廖國棟求交保　為「美豬美牛」回立院

廖國棟求交保　為「美豬美牛」回立院

立委廖國棟21日被起訴涉嫌收賄790萬元，台北地院晚間召開移審羈押庭，廖表示，自己是國民黨團總召，需要進立院為「美豬美牛議題」激烈攻防，還要為原民爭取轉型正義，希望獲500萬元交保，但檢察官反譏，廖過去把寶貴時間用來收賄，已經背棄全國原住民期望，仍建請法院繼續羈押。

史上最大國會弊案　審案3法官出爐

史上最大國會弊案　審案3法官出爐

涉收800萬與主任互咬　檢首提訊廖國棟交叉比對

涉收800萬與主任互咬　檢首提訊廖國棟交叉比對

立委收賄收網前風聲走漏　檢追內鬼

立委收賄收網前風聲走漏　檢追內鬼

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

即／「貪最多」立委蘇震清等4人抗告失敗　

關鍵字：

廖國棟

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面