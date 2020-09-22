「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了

▲「究極奧客」花蓮狂刷負評！老闆串聯提告。（圖／翻攝當事店家臉書）



記者許力方／綜合報導

花蓮有3間餐廳最近收到負評，一查發現都遭同一人惡意留言，其中一名泰國餐廳老闆更說，這名「李姓網友」根本沒到店裡用餐過，懷疑是惡作劇，氣得上網串聯各店家報警提告。對此，當事李姓男大生出面哭訴，強調臉書遭人盜用，到處在臉書留惡言，讓他傳票接不完，得到全台各地開庭，自己也是受害者。

泰國餐廳彭姓老闆說，自己從17歲開始當學徒，30多年經驗，開店至今6年多，沒想到卻遭到李姓網友留下負評嗆聲「煮得跟屎一樣，下次不會再去吃了，快點倒店吧！垃圾餐廳。」他一看到就傻眼，如果是自己疏失當然接受，會檢討改進，但對方根本沒來過，就直接留言不雅字眼，私訊聯繫竟還被回「去告我啊！廢物！」

▲網友惡劣留言3餐廳：煮得像屎，快倒店！（圖／翻攝當事店家臉書、花蓮同鄉會）



這名「李姓網友」不只在泰國餐廳留言，距離不遠的新港接拉麵店、燒烤餐廳也都有他的身影，3間店距離不到1公里，老闆們發現遭同一人毒手，不願受辱，不僅氣得上網串聯，提醒其他受害店家勇敢站出來，一起報警對他提告。

拉麵店李姓老闆受訪時直說，「商譽是比我生命還重要的東西」，沒辦法讓別人隨便亂搞，且留言都使用同樣的字眼謾罵「難吃的跟屎一樣」、「快倒店」等惡劣攻擊，在花蓮已經有至少3間餐廳中招。結果仔細一查，「李姓網友」家住嘉義，根本沒去過餐廳。

同名的李姓男大生本尊發現事情大條，趕緊私訊業者，澄清帳號被盜用，到臉書下載大頭貼照片，在把名字拿去設置，已經在全台各地惡意留言超過1年時間，除了花蓮，還有基隆、彰化、嘉義、高雄留負評超過10次，害得他到處收傳票開庭，每一次查出盜用者「都是他」，但對方否認犯案，聲稱也遭駭客入侵，讓他相當困擾。

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▼男大生出面回訊，哭訴澄清：不是我。（圖／翻攝花蓮同鄉會）

