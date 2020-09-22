　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了。（圖／翻攝當事店家臉書）

▲「究極奧客」花蓮狂刷負評！老闆串聯提告。（圖／翻攝當事店家臉書）

記者許力方／綜合報導

花蓮有3間餐廳最近收到負評，一查發現都遭同一人惡意留言，其中一名泰國餐廳老闆更說，這名「李姓網友」根本沒到店裡用餐過，懷疑是惡作劇，氣得上網串聯各店家報警提告。對此，當事李姓男大生出面哭訴，強調臉書遭人盜用，到處在臉書留惡言，讓他傳票接不完，得到全台各地開庭，自己也是受害者。

泰國餐廳彭姓老闆說，自己從17歲開始當學徒，30多年經驗，開店至今6年多，沒想到卻遭到李姓網友留下負評嗆聲「煮得跟屎一樣，下次不會再去吃了，快點倒店吧！垃圾餐廳。」他一看到就傻眼，如果是自己疏失當然接受，會檢討改進，但對方根本沒來過，就直接留言不雅字眼，私訊聯繫竟還被回「去告我啊！廢物！」

▲▼「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了。（圖／翻攝當事店家臉書）

▲▼「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了。（圖／翻攝花蓮同鄉會）

▲網友惡劣留言3餐廳：煮得像屎，快倒店！（圖／翻攝當事店家臉書、花蓮同鄉會）

這名「李姓網友」不只在泰國餐廳留言，距離不遠的新港接拉麵店、燒烤餐廳也都有他的身影，3間店距離不到1公里，老闆們發現遭同一人毒手，不願受辱，不僅氣得上網串聯，提醒其他受害店家勇敢站出來，一起報警對他提告。

拉麵店李姓老闆受訪時直說，「商譽是比我生命還重要的東西」，沒辦法讓別人隨便亂搞，且留言都使用同樣的字眼謾罵「難吃的跟屎一樣」、「快倒店」等惡劣攻擊，在花蓮已經有至少3間餐廳中招。結果仔細一查，「李姓網友」家住嘉義，根本沒去過餐廳。

同名的李姓男大生本尊發現事情大條，趕緊私訊業者，澄清帳號被盜用，到臉書下載大頭貼照片，在把名字拿去設置，已經在全台各地惡意留言超過1年時間，除了花蓮，還有基隆、彰化、嘉義、高雄留負評超過10次，害得他到處收傳票開庭，每一次查出盜用者「都是他」，但對方否認犯案，聲稱也遭駭客入侵，讓他相當困擾。

►資生堂百優精純乳霜超優惠！

▼男大生出面回訊，哭訴澄清：不是我。（圖／翻攝花蓮同鄉會）

▲▼「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了。（圖／翻攝花蓮同鄉會）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
楊丞琳深夜「道別信」談感情　感性送走小鬼：初戀困擾很久了吧
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

協會盃全國壘球錦標賽　40隊齊聚台中21-27日開打

「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了

彰化4天2起上吊「送肉粽」！載到無人海邊送煞　里長緊急公告路線

新北環教鋒芒再現　第七屆國家環境教育獎榮獲佳績

9月21日國家防災日　新北「路樹修剪」防災重要一環

新北與歐洲商會對談　侯友宜：歡迎外國投資新北拚經濟

搶國慶、中秋連假　麗寶樂園推第2人入場20元

全台唯一獲獎大學　朝陽科大奪國家環境教育獎特優

發展多元文化　東海大學原住民族資源中心揭牌

提升巷弄行車安全　24歲設計團隊拿下Dyson Award冠軍首獎

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

潑屎哥認了！犯案動機「被嫌矮」　親曝整桶屎來源：我自己拉的

「啊～啊啊～～」動力火車美聲來了　《忠孝東路走九遍》《當》永遠聽不膩

小蠻.邵翔夫妻甜放閃　浪漫依偎「約定好下輩子再在一起」

館長遭槍擊後聘請「國安體系隨扈」　月燒600萬！轉念：決定開保全公司

樂天「挑戰用完」又2度上場抗議　 裁判開會改判...象迷怒：趕出去

協會盃全國壘球錦標賽　40隊齊聚台中21-27日開打

「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了

彰化4天2起上吊「送肉粽」！載到無人海邊送煞　里長緊急公告路線

新北環教鋒芒再現　第七屆國家環境教育獎榮獲佳績

9月21日國家防災日　新北「路樹修剪」防災重要一環

新北與歐洲商會對談　侯友宜：歡迎外國投資新北拚經濟

搶國慶、中秋連假　麗寶樂園推第2人入場20元

全台唯一獲獎大學　朝陽科大奪國家環境教育獎特優

發展多元文化　東海大學原住民族資源中心揭牌

提升巷弄行車安全　24歲設計團隊拿下Dyson Award冠軍首獎

快訊／立委廖國棟涉賄790萬！法院凌晨裁定續押

快訊／羈押禁見50天！國民黨立委陳超明涉賄600萬　法院裁定續押

快訊／國會集體收賄！立委蘇震清有串證逃亡之虞　凌晨裁定續押

印度「飆風戰機」中隊首位迎來女飛官　從米格-21戰機跳槽

協會盃全國壘球錦標賽　40隊齊聚台中21-27日開打

「究極奧客」負評3餐廳：煮得像屎！老闆氣炸提告　男大生被抓哭了

鋼鐵川粉狂舉「笑話拜登」手牌　造勢祭出躺椅、棉被「等一個人」

入山抓蜂泡藥酒！3男慘被「虎頭蜂大軍」狂追　1人遭螫昏

彰化10年釘子戶被拆！「最強門框」仍佇立　員林市長回應了

全球大銀行涉「2兆美元」可疑交易　德意志銀行案子最多

「老公天天尿我身上」　 張菲媳曝閨房情趣：越尿越上面

地方熱門新聞

彰化4天2起送肉粽！載到海邊送煞

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

負評3餐廳煮得像屎！男大生被抓哭了

8旬嬤靠回收養6口人　5人身障盼援助

國慶中秋　麗寶樂園推推第2人入場20元

24歲設計團隊拿下Dyson冠軍首獎

協會盃全國壘球錦標賽　台中21日開打

併排違停肇事 賓士車門被撞掉還加罰單

浪浪米克斯現身洲際球場

桃園水利會新大樓超吸睛　未來使用農委會定奪

自小客自撞橋墩四輪朝天　疑陽光太刺眼釀禍

朝陽科大奪國家環境教育獎特優

夜市老闆突倒地亡　15分前還在滑手機

鹿港潯味甲子宴　60桌每桌6千秒殺

更多熱門

相關新聞

男大生死在宿舍　臉有詭異血洞

男大生死在宿舍　臉有詭異血洞

南京師範大學20歲的劉姓男學生12日在宿舍內死亡，室友稱當時戴著耳機未發現異常。然而死者哥哥認為死因很可疑，弟弟額頭、面部共有3處不明原因的傷口。警方調查多日未有結果，校方20日才首度通報事件，被外界質疑曾試圖封鎖消息。

餐廳老闆裝「強波器」害附近用戶斷網！下場慘了

餐廳老闆裝「強波器」害附近用戶斷網！下場慘了

餐廳擦撞引誤會　2男持安全帽刀械追打高中生

餐廳擦撞引誤會　2男持安全帽刀械追打高中生

花蓮台9線「轎車自撞樹」　車頭全毀釀2死2傷

花蓮台9線「轎車自撞樹」　車頭全毀釀2死2傷

即／花蓮台9線轎車自撞　2死2傷

即／花蓮台9線轎車自撞　2死2傷

關鍵字：

奧客花蓮餐廳負評男大生

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

親友在靈堂看見小鬼　「他很開心一直笑」

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

楊丞琳、許瑋甯「牽手鞠躬」向小鬼道別

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

內湖公車撞24車、1行人喪命　肇事原因出爐

朱芯儀9歲兒聞「小鬼乾爹過世」爆哭

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID堅強上工「左胸是黃鴻升專屬圖樣」露笑容　網心疼湧入直播

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

內湖公車撞死人　駕駛走出警局

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

公車衝人行道　近距離恐怖畫面曝

更多

最夯影音

更多
吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚
峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮疲憊早退小鬼靈堂...鞠躬致意　華岡校長淚崩：再也聽不到他叫我丁媽

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

峮峮連三天抵靈堂陪男友小鬼　楊丞琳.許瑋甯最後一日都來了...

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

小鬼經紀人3次90度鞠躬　 哽咽關閉靈堂：我替黃鴻升向大家致謝

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

《玩很大》手寫信「小鬼找不到復活寶箱」　黃鴻升「捨不得大家被漆彈打」暖哭人...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面