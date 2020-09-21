餐廳手機訊號不好…老闆裝「強波器」卻害附近用戶斷網！下場慘了

▲餐廳內手機訊號有問題，老闆加裝強波器，下場遭判拘役50天，得易科罰金。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名餐廳老闆因為店內電信通信訊號不良，2018年間上網買強波器想改善訊號問題，孰料，卻因此讓附近使用中華電信的鄰居無法上網。中華電信人員發現干擾源就在東區的這間餐廳，2019年12月初經警方持台北地方法院核發的搜索票，搜索後當場查扣放大器主機等證物。法院審理後，餐廳老闆被處拘役50日，得易科罰金。可上訴。

根據檢方調查，老闆因經營的餐廳內手機訊號不好，2018年間竟違反電信法，從網路上購買「強波器」，並安裝於餐廳招牌價縫隙內，強波器通電後干擾了中華電信的頻段，導致餐廳附近中華電信的大量用戶無法正常通話或上網。

中華電信接獲用戶反映後，派工程師到現場測量、調查，發現干擾源就在餐廳，2019年12月2日經警方持台北地院核發的搜索票前往餐廳搜索，當場扣得室外天線、室內天線、放大器主機、分歧器及定時器各一個。老闆在警詢、檢方偵查時都坦承不諱，檢依法將他起訴。

台北地方法院審理後，認為餐廳老闆擅自使用無線電頻率，破壞國家對於電信監理業務的管理，並因此干擾他人無線電的合法使用，行為非常不應該，最後依電信法擅自使用無線電頻率致干擾無線電波合法使用罪，判處餐廳老闆拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。

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