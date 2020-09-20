9月21日國家防災日　新北農業工程治山防災有一套

▲石碇區永定里姑娘廟前野溪整治工程。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣因地理位置位於北太平洋西部亞熱帶環境，每年受到颱風侵襲，加上近年降雨型態改變，短時間下強降雨屢屢造成山區災害發生，新北市山坡地範圍占全市面積80%以上，山區地防災工作尤其重要，農業局致力於治山防災工程，保障民眾生命財產安全，不遺餘力。

農業局積極辦理治山防災工作，如土石流整治、野溪整治、農路改善等，降低災害發生及影響，保障民眾生命財產安全，而當山區如有災害發生後，農業局即迅速進行搶災及復建工程，農業局的積極作為也獲得里長及民眾的讚許。

▲三芝樂天社區田心子農田漫遊改善工程。

農業局表示，2015年8月8日台灣遭蘇迪勒颱風侵襲，新北市山區降雨量超過900mm，石碇區豐田里南勢坑路往石碇第八公墓便道，因溪水暴漲將公墓便道沖毀，並夾帶土石沿著道路衝進民宅。

農業局說，颱風過後農業局即進場施作復建工程，並考量民眾於清明節掃墓需求，故在施工團隊不分平假日的全力趕工下，於2016年清明節前夕完成搶通公墓便橋，讓民眾能順利上山掃墓緬懷先人，當地民眾非常感謝農業局辦理之治山防災工作，黃里長並特別致贈感謝狀予農業局。

▲雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程。

近年生態保育意識抬頭，農業局治山防災工作也導入生態為基礎、安全為導向的理念，不管是溪流整治或道路改善，盡量營造人類與自然生態雙贏的環境，如多孔隙砌石及改善路殺的生態廊道，農業局相關工程也連續4年獲得農委會優良農建獎，連續2年獲得國家卓越建設獎，及連續2年獲得市府公共工程優質獎等肯定。

農業局長李玟表示治山防災是農業局的重點工作，要讓市民有安全的居住環境，感謝第一線同仁在防災的努力，農業局也持續精益求精，將工程友善環境理念導入治山防災工作，減災防災不忘兼顧生態，讓市民都能安居樂業，也能保護環境永續發展。

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▲2015年蘇迪勒颱風石碇公墓便橋，民眾致贈感謝狀予農業局。