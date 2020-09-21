　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔斯馬尼亞270頭領航鯨沙灘上待救援　20年來最大規模擱淺意外

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2019年時大批長鰭領航鯨在金島（King Island）擱淺。（圖／MARINE CONSERVATION PROGRAM in Tasmania）

▲2019年時大批長鰭領航鯨在金島（King Island）擱淺。（圖／MARINE CONSERVATION PROGRAM in Tasmania）

實習記者湯子暘／綜合報導

海洋保育學家最近正組織一起救援行動，拯救在塔斯馬尼亞西岸擱淺的270頭鯨魚。塔斯馬尼亞國家公園的西北區管理員德卡（Nic Deka）表示，救援行動將會在22日早上正式開展，但目前仍難以評估有多少頭鯨魚已經喪生，「包括3個不同的地點在內，總共有將近270頭領航鯨陷入擱淺。」

目前鯨魚主要擱淺於馬格理海港（Macquarie Harbour）附近的一個淺沙灘。塔斯馬尼亞警方與各部門已經準備就緒，正前往當地援救鯨魚。德卡對情勢感到樂觀，「當我們明天開展救援時，會是在退潮的狀態下行動，這對我們來說有利。但當然，潮汐起起落落，我們會在當下做出最大的努力。」

目前預計，超過25頭領航鯨已經撐不到明早救援的到來。來自保育團體World Heritage Cruises的蓋伊（Guy Grining）乘坐直升機飛越擱淺鯨魚上頭時，親眼見證許多鯨魚在沙灘上死去，「這是一個令人悲傷的夜晚，真的。大概有約莫25頭鯨魚在沙灘入口處，我認為還有250頭正卡在港口內的各座沙洲上。」

▲▼每年會有大批座頭鯨游至南極洲。（圖／CFP）

▲每年會有大批座頭鯨游至南極洲。（圖／CFP）

塔斯馬尼亞歷來便是鯨魚容易擱淺的地點，位於許多大型哺乳類動物從南極方向返回的路線上，但很少會有如此大規模的擱淺，上一次相同規模得要追溯到20年前。長鰭領航鯨即是塔斯馬尼亞最常見會擱淺的鯨豚物種。

鯨豚擱淺原因各式各樣，包括疾病影響活動能力、迷路、回聲定位系統故障，又或是有迷糊的鯨魚領隊帶錯路，也可能受人為影響，軍事聲納、船隻碰撞也都可能是原因之一。

但同時也有另外一則令人振奮的消息，先前3頭座頭鯨迷路轉進充斥著灣鱷的東鱷魚河（Est Alligator River），已經全數離開。卡卡杜國家公園管理員摩耶（Feach Moyle）表示，「他們在滿潮時成功離開，我們很高興看到鯨魚們狀態不錯，也沒有感染任何疾病。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
黃鴻升代班1年挺KID　《RUN新聞》最後11分鐘「全部都是
小鬼乾媽心痛曝認親原因　「希望來生也有你這個乾兒子」
小鬼黃鴻升追思音樂會10／6舉辦　地點曝光！
忍痛守小鬼靈堂3天！　黃爸爸「待到最後一刻」憔悴離場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國製無人機遍及澳洲　副總理認了：可能是安全漏洞

印度總理慶生反釀禍！爆竹火苗點燃氣球串　火龍亂竄燒傷12人

拜登又自爆了！　費城演講稱：美國近「2億人」死於新冠肺炎

【黃寶慧】慧眼看天下／「習老友」為幫川普助選閃電離職！？嚴震生：階段性任務完成，改投選戰助川普拿搖擺州

首名遊客來自台灣！泰姬瑪哈陵無懼疫情重啟　每日只接受5千人

塔斯馬尼亞270頭領航鯨沙灘上待救援　20年來最大規模擱淺意外

每天發66則推文！川普「推特治國」頻破紀錄　最愛早上發文原因曝

文在寅賀電慶擔任日相...菅義偉「終於回話」：盼解決歷史難題！

情侶野外求生28天…贏得豪華木屋！78歲屋主「閃娶金髮嫩妻」反悔

疑二戰未爆彈惹禍！索羅門群島辦公室爆炸　2調查人員慘死

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

真人手機呈現「長輩3C日常」！ 超大字體+長輩圖...媽燦笑藏洋蔥

20歲正妹遭潑屎！提告完首露面　痛揭真相「夜店妹搶男人」

首次洗澡怕爆濃眉海豹苦苦哀求 下秒進去萌臉興奮踏水❤好玩～

中國製無人機遍及澳洲　副總理認了：可能是安全漏洞

印度總理慶生反釀禍！爆竹火苗點燃氣球串　火龍亂竄燒傷12人

拜登又自爆了！　費城演講稱：美國近「2億人」死於新冠肺炎

【黃寶慧】慧眼看天下／「習老友」為幫川普助選閃電離職！？嚴震生：階段性任務完成，改投選戰助川普拿搖擺州

首名遊客來自台灣！泰姬瑪哈陵無懼疫情重啟　每日只接受5千人

塔斯馬尼亞270頭領航鯨沙灘上待救援　20年來最大規模擱淺意外

每天發66則推文！川普「推特治國」頻破紀錄　最愛早上發文原因曝

文在寅賀電慶擔任日相...菅義偉「終於回話」：盼解決歷史難題！

情侶野外求生28天…贏得豪華木屋！78歲屋主「閃娶金髮嫩妻」反悔

疑二戰未爆彈惹禍！索羅門群島辦公室爆炸　2調查人員慘死

日職／陳偉殷加入羅德　莊勝雄：太好了！

「我不會想你的…」　竇智孔43字永別小鬼黃鴻升：太痛了

太不紅試鏡被刷掉！　男星「100元吃3餐」猛喝關東煮湯果腹

引用大雄、胖虎暗諷侯友宜！　苗博雅：根本沒有「互相」挑釁

法網／莊吉生賞蛋直落二日本新秀　先過男單會外賽首輪

台中怎麼玩？市府推山海屯城4大玩法...藝文之美引迴響

中職／球員最後註冊　富邦悍將只有59人包括胡金龍　

子宮像被踹！「經痛分5級」你是哪一種　依4體質…自救法曝光

桃園夫妻旅中返台自家檢疫…一開門竟變「廢墟」！房間慘長草

中國製無人機遍及澳洲　副總理認了：可能是安全漏洞

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

國際熱門新聞

iPhone 12 Pro紅藍新配色曝光！

新冠病毒有頑強生命力與自癒力

雙行星9月25日撞擊地球軌道

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

快訊／美法官阻止政府封殺微信

他炫驚人GG尺寸　下秒「180度上甩重擊腹部」相親女嚇崩

軍官：美大選是共軍侵台最佳時機

人妻遭6男性侵　姪子也被迫加入

她與新歡「激戰浪叫」引前男友　他想報復遭咬掉睪丸

CIA派4特工探解放軍據點　失敗全亡

砸百億進南海！美軍演曝光「跳島戰略」　30天內部署太平洋區

千名「假公務員」盜領薪　2年付3.7億

脫北者想溜回老家！南韓警方及時逮捕

川普揚言簽「行政命令」禁拜登參選

更多熱門

相關新聞

芬蘭渡輪「擱淺波羅的海」　200乘客急套救生衣求生

芬蘭渡輪「擱淺波羅的海」　200乘客急套救生衣求生

渡輪公司與緊急救援服務今天表示，芬蘭籍渡輪「阿莫雷拉號」（Amorella）今天在波羅的海（Baltic Sea）奧蘭島外海擱淺，約200名乘客已安全撤離。

中油三接工程破壞藻礁0.5公頃

中油三接工程破壞藻礁0.5公頃

Mini JCW「夜幕特仕版」勁黑亮相

Mini JCW「夜幕特仕版」勁黑亮相

澳洲孕媽「煽動」不戴口罩　警逮捕惹議

澳洲孕媽「煽動」不戴口罩　警逮捕惹議

紐西蘭「校車火車相撞」司機慘死

紐西蘭「校車火車相撞」司機慘死

關鍵字：

塔斯馬尼亞澳洲紐澳要聞領航鯨座頭鯨擱淺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼6歲外甥聽到「舅舅去當天使」沉默了！

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

小鬼爸「床底找出一疊零用錢信封」！　打開還有37萬…淚：他沒時間花

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

謝和弦公開前妻親密床照！嗆「吃安眠藥才沒受孕」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

峮峮雙眼紅腫最後一天陪小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

KID最後1天不來看小鬼「行蹤曝光」！

即／整桶屎來源曝　「潑屎哥」：我自己蒐集

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

楊丞琳最後一天也來送小鬼了！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面