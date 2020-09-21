塔斯馬尼亞270頭領航鯨沙灘上待救援　20年來最大規模擱淺意外

▲2019年時大批長鰭領航鯨在金島（King Island）擱淺。（圖／MARINE CONSERVATION PROGRAM in Tasmania）

實習記者湯子暘／綜合報導

海洋保育學家最近正組織一起救援行動，拯救在塔斯馬尼亞西岸擱淺的270頭鯨魚。塔斯馬尼亞國家公園的西北區管理員德卡（Nic Deka）表示，救援行動將會在22日早上正式開展，但目前仍難以評估有多少頭鯨魚已經喪生，「包括3個不同的地點在內，總共有將近270頭領航鯨陷入擱淺。」

目前鯨魚主要擱淺於馬格理海港（Macquarie Harbour）附近的一個淺沙灘。塔斯馬尼亞警方與各部門已經準備就緒，正前往當地援救鯨魚。德卡對情勢感到樂觀，「當我們明天開展救援時，會是在退潮的狀態下行動，這對我們來說有利。但當然，潮汐起起落落，我們會在當下做出最大的努力。」

目前預計，超過25頭領航鯨已經撐不到明早救援的到來。來自保育團體World Heritage Cruises的蓋伊（Guy Grining）乘坐直升機飛越擱淺鯨魚上頭時，親眼見證許多鯨魚在沙灘上死去，「這是一個令人悲傷的夜晚，真的。大概有約莫25頭鯨魚在沙灘入口處，我認為還有250頭正卡在港口內的各座沙洲上。」

▲每年會有大批座頭鯨游至南極洲。（圖／CFP）



塔斯馬尼亞歷來便是鯨魚容易擱淺的地點，位於許多大型哺乳類動物從南極方向返回的路線上，但很少會有如此大規模的擱淺，上一次相同規模得要追溯到20年前。長鰭領航鯨即是塔斯馬尼亞最常見會擱淺的鯨豚物種。

鯨豚擱淺原因各式各樣，包括疾病影響活動能力、迷路、回聲定位系統故障，又或是有迷糊的鯨魚領隊帶錯路，也可能受人為影響，軍事聲納、船隻碰撞也都可能是原因之一。

但同時也有另外一則令人振奮的消息，先前3頭座頭鯨迷路轉進充斥著灣鱷的東鱷魚河（Est Alligator River），已經全數離開。卡卡杜國家公園管理員摩耶（Feach Moyle）表示，「他們在滿潮時成功離開，我們很高興看到鯨魚們狀態不錯，也沒有感染任何疾病。」