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中油三接破壞藻礁0.5公頃　環團批環保署審查因應對策只是過水

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▲▼環團為大潭藻礁請命開記者會。（圖／潘忠政提供）

▲環團為大潭藻礁請命開記者會。（圖／潘忠政提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（21日）審查「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書東坪8號擱淺事件因應對策」專案小組第2次初審會議。環保團體會前抗議，在相關書件上看不到對這件破壞0.58公頃藻礁，讓一級保育類柴山多杯孔珊瑚消失、損傷嚴重破壞事件有所懲處，若不能誠實面對錯誤，這樣的審查只是過水儀式。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，根據中油資料，今年6、7和8月，都曾將工作船拉到台北港避難。大潭的海象條件惡劣，並非適合的接收站場址，希望儘早遷址到其他安全的地方。尤其三接使用的沉箱，是再台北港做好，再拖到大潭投放，廢棄土方則從大潭用卡車載到台北港填海，與其如此迂迴，不如儘早評估遷址。

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台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師說，大潭藻礁G1區礁體受損以及造成一及保育類柴山多杯孔珊瑚死亡與受傷已是不爭事實，中油還不斷強調，海保署今年5月現地會勘調查確認，在柴山多杯孔珊瑚方面，未有跡象顯示有保育類柴山多杯孔珊瑚受到東坪8號事件影響而損毀，卻沒提出任何照片說明，也沒對學者照片提出解釋。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指出，中油三接棧橋工作船東坪8號擱淺破壞藻礁0.5公頃，眾所周知，柴山多杯孔珊瑚在今年4月9日、5月8日兩天現勘，眾目睽睽之下發現有一株編號為N-6的，明顯因重壓破裂，以致最後有半片剝落不知去向，如此明顯傷害，海保署報告隻字不提。況且，此報告在現勘後也沒邀請民團討論確認就逕行發布，完全是官官相護。環團重申，大家不是反對興建第三天然氣接收站，而是主張第三天然氣接收站應該蓋在正確的場址，蓋在安全的地方，在問題還沒有釐清之前，中油應該立即停工。

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