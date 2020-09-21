撞岩礁船身進水！芬蘭渡輪「擱淺波羅的海」　200乘客急套救生衣求生

▲芬蘭籍渡輪「阿莫雷拉號」（Amorella）在波羅的海擱淺。（圖／路透社）

文／中央社

渡輪公司與緊急救援服務今天表示，芬蘭籍渡輪「阿莫雷拉號」（Amorella）今天在波羅的海（Baltic Sea）奧蘭島外海擱淺，約200名乘客已安全撤離。

阿莫雷拉號從芬蘭土爾庫（Turku）前往瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）途中，於當地時間凌晨12時50分在奧蘭島馬良哈米納市（Mariehamn）外海擱淺。享有高度自治的奧蘭島（Aland）距離瑞典沿岸不遠。

斯堪的那維亞維京航運（Viking Line Scandinavia）資訊主管韓西（Eleonora Hansi）告訴法新社，幸無人受傷，沒有人有生命危險，船上情況穩定。

阿莫雷拉號船身長169公尺，每天往返斯德哥爾摩與土爾庫。

韓西表示，阿莫雷拉號通常可載1800至2000人，但受疫情影響，乘客人數劇減。事發之際，船上約有200名乘客和80名船務人員。

地方媒體報導，乘客當時穿著救生衣，在甲板處集合。

YLS廣播公司也報導，根據船上發出的求救訊號，觸礁的撞擊力道導致船身有多處進水。

西芬蘭海岸防衛隊（West Finland Coast Guard）表示，阿莫雷拉號擱淺時船底穩固不漂移，船上281人並無立即危險，但船長決定讓所有人撤離。

海岸防衛隊在下午5時30分前後推文說，「所有乘客都已上岸」，部分船務人員也會接著撤離。