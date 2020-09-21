台北市100歲了！與「黃阿瑪」推復古禮盒　打卡送每日限量悠遊卡貼





▲黃阿瑪1920台北市風華禮盒922起於台北市政府熊讚辦公室等多處販售。（圖／台北市觀傳局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市100歲生日快樂！台北自1920年實施市制，至今已邁入第100年，台北市政府觀光傳播局特別與台灣原創知名圖像品牌「黃阿瑪的後宮生活」攜手策劃「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展，於台北探索館爆萌展出至2020年底，並且加碼推出超可愛「復古禮盒」，以及拍照打卡送悠遊卡貼等活動，讓民眾感受1920年代台北市的建築風貌與市民生活日常。

台北市觀傳局表示，為慶祝北市100歲生日，即日起推出「黃阿瑪1920台北市風華禮盒」，以1920年代台北市的喫茶店、新公園西洋御料理為設計概念，外包裝為懷舊復古的馬口鐵盒，裡面內容物包括台灣烏龍茶糖、古早味咖啡糖，以及化身為小學生黃阿瑪設計而成的課本便條紙，每一商品都巧妙融入百年前台北市的人文風情和背景文化，可愛到讓人好想收藏。

▲黃阿瑪1920臺北市風華禮盒922起於台北市政府熊讚辦公室等多處販售。（圖／台北市觀傳局提供）

北市觀傳局提到，「黃阿瑪1920臺北市風華禮盒」9月22日起，將於台北市政府一樓熊讚辦公室、台北‧禮好城市紀念品設計中心網站，以及捷運台北101、世貿站旅遊服務中心、捷運新北投站旅服中心、西門紅樓遊客中心、北投梅庭、中正紀念堂大孝門文創紀念品店等處販售，數量有限，售完為止，販售詳情可上台北旅遊網查詢。

此外，台北市觀傳局也指出，除了百年紀念禮盒外，台北探索館還推出了「設市百年慶典週」活動，凡於9月29、30日，10月2、3、4日這五天（10月1日中秋節國定假日休館），開館時間於台北探索館「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展任一場景合照，上傳個人Facebook或IG，hashtag「#台北探索館」、「#黃阿瑪相遇1920臺北市特展」，即可至一樓服務台兌換限定角色悠遊卡貼1張，每日限量50張，更多訊息可上台北探索館查詢。

【展覽資訊】

展覽名稱：台北探索館「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展

展覽日期：即日起~12/31

展覽時間：09:00~17:00免費入場（週一暨國定假日休館）

展覽地點：台北探索館1、2樓（臺北市市府路1號）

注意事項：展場內禁止攜帶飲食、寵物及長柄傘或其他危險物品進入。

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▼北市100歲生日慶打卡活動贈品「黃阿瑪相遇1920台北市特展悠遊卡貼」。（圖／台北市觀傳局提供）