給街貓安心避風港動保食堂開張　北市設乾淨照護站

▲北市動保處設置街貓照護站。（圖／台北市政府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

為打造動物友善城市，台北市動物保護處宣布「午夜動保食堂：街貓乾淨照護站」開張，全台北市預計將設置45座貓屋照護站，供區域民眾照護街貓，落實乾淨餵食觀念，第一個示範里選定中山區恆安里。

動保處20日選在中山區恆安里啟用街貓照護站，並邀請在地居民攜手彩繪貓屋，打造人貓共諧的動物友善城市。 台灣動物平權促進會表示，在地居民其實是絕育街貓或是照護的第一線，為了強化市民對於街貓及貓屋照護站的認同，活動特別邀請到義大利旅台藝術家Stefano Misesti，與妻子朱耀紅為貓屋照護站進行彩繪創作，童趣可愛的貓咪彩繪圖案，扮演宣導街貓絕育及乾淨餵食重要性的角色。

台北市積極推動街貓友善照護行動方案（TCCP），動保處表示，除實施街貓絕育回置的鄰里持續增加，擴大絕育版圖外，對於第一線的友善照護也相當重視，在鄰里間擺放街貓乾淨照護站，並設置遮雨區、貓砂盆、消毒清潔液及動物保護宣導文宣。

動保處說，首年度指導台灣動物平權促進會規劃於5至6處聚落擺放45座街貓乾淨照護站，首個示範里選定中山區恆安里，並規劃由在地志工群共同維護，定點餵食和清潔，落實提倡多年的「乾淨餵食」守則，並降低因餵食髒亂而產生的鄰里衝突。

貓屋照護站示範里中山區恆安里里長黃志昌說，TCCP的推行以里辦公處為單位，成為TCCP實施里之一，又作為街貓乾淨照護站的示範里，能為動物友善城市盡力是份光榮，恆安里在保護街貓的路上不會缺席。

「午夜動保食堂：街貓乾淨照護站」將陸續在萬華區、大同區、中正區、文山區、士林區、北投區等部分TCCP執行里設置，今年底前也將規劃3場鄰里親子彩繪活動，邀請民眾一同拍照打卡、愛護動物。