921地震高大成驗百屍　「3遺體混充領補助」被他抓包

▲回憶921大地震當時情況，高大成表示，曾驗屍一半遇到有人抬屍體進來想詐領保險金。（組合圖／慈濟基金會提供、ETtoday資料照）

記者徐愷昕／台中報導

921大地震總計造成2415人死亡，回憶當時天崩地裂的慘況，不少人至今仍難以抹滅失去至親、家園的痛，而法醫高大成想起當年也心有餘悸，他分享驗屍中遇到最誇張的事，表示當時竟有2起想詐領災難補助金的驗屍案件，所幸眼尖的他有及時攔截，才沒有浪費國庫公款。

高大成受訪時說，1999年9月21日凌晨地震爆發當天，他被台中地檢署委託前往災去驗屍，一路從早上8點驗到晚上將近11點，工作連續15小時沒有休息、吃飯，僅能利用中間短暫空檔補充水分，而最恐怖的屍臭下午2、3點開始散出，隨著時間拉長越來越明顯，晚間8、9點達到巔峰，如今憶起那味道，他仍記憶深刻、難以忘記。

高醫師表示自己原本是坐專車進入災區，每每有屍體被挖出他就上前驗，但是後來死亡人數不斷增加，遂只好改變方式，將屍體全部集中至附近國小體育館，另由於光是寫一份死亡證明最快也要10分鐘，屍體又源源不絕送入，當天他前前後後總計驗了將近100具屍體，數量相當驚人。

談起印象最深刻的事，高大成分享到他一共遇到3具「偽裝成罹難者的屍體」，其中1具被送來時身體沒有骨折，經觀察外觀，他判定為死者為心臟病發猝死，是被地震嚇死，而非被壓死；另外2具遺體，則明顯是家屬想假藉此詐領補助金。

高大成說，想詐領補助的遺體其中一具送來時，前胸、手臂出現水泡，由此可見已死亡超過3天，不料經詢問，對方馬上坦承，還表示喪禮辦到一半，為了領地震補助，所以把才把遺體送來，非常驚訝竟然會被抓包；後來還有一個屍體約莫晚間7點送來，家屬稱是被壓死的，但他從屍體外觀發現死者臉色蒼白，口鼻及身上都沒有砂礫，腳上還有明顯屍斑，推測為站著死亡，且最關鍵的是，領口一翻開可見頸部上有一條傷痕，馬上判定這是輕生而非遇難，死者家屬也只好摸摸鼻子返回。

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