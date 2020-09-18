小鬼心血管問題猝逝！高大成分析心臟外觀　研判生前「2種可能」

記者徐愷昕／台北報導

小鬼黃鴻升16日被發現在家猝逝，他的遺體18日下午從北市第二殯儀館移至板橋殯儀館相驗，解剖結果稍早出爐，檢方指出小鬼遺體無明顯外傷，目前初判為心血管問題，但確切死因仍有待法醫研究報告結果為主。對此，法醫高大成指出，若小鬼心臟外觀有變白或有出血情況，極大原因就是心肌梗塞，屬自然死亡。

▲小鬼死因出爐，檢方指出。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）。

據了解，黃鴻升15日晚間7時15分左右返家，到家後便沒有再出門，事發時浴室水已經放好，上身穿有衣物，但褲子半脫，人倒臥浴室門口，一旁有血跡，但身上沒有外傷疑似猝死，現場無外力介入，也沒有任何藥物、 酒瓶，小鬼口鼻出血，直至16日上午才被父親發現。

解剖結果18日下午出爐，士林地檢署檢察官王乙軒表示，小鬼身上並無外傷，初步判定是心血管問題，但詳細死因，仍有待法醫的鑑定報告出爐才能確定，家屬也決定將遺體移至台北第二殯儀冰存。

法醫高大成指出，依據檢方說詞，詳細可以從小鬼遺體的心臟下去做觀察，若他心臟外觀脹大（比生前大），且外表出現變白或有出血情況，極大原因就是心肌梗塞，屬自然死亡，這類情況發生通常都是「瞬間的」，患者如果屬猝死型，意識會馬上喪失，不會感到痛苦難耐；但如果是急性心衰，則會感到胸口悶痛，這種情況就會很痛苦，死亡前出現抱胸彎腰的姿勢。

據了解，黃鴻升2019年初曾到醫院做健康檢查，結果發現他膽固醇過高，爸爸得知後非常擔心，他決心減肥，開始跑步跟健身，一天攝取澱粉的時間只有早餐或中餐，晚餐不碰澱粉，並多吃蔬果，「以前喜歡吃甜點，現在也都戒掉了。」在健康出狀況後，他也立刻改變飲食習慣，早上只喝黑咖啡，並且戒掉甜食，這一切只是因為不忍爸爸一把年紀還要對方擔憂自己。

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▲法醫高大成針對檢方初驗小鬼遺體的結果，提出一些見解。（圖／ETtoday資料照）