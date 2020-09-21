快訊／境外移入再+2　本國籍「緬甸、印尼」返台確診！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增2例境外移入COVID-19病例，為20多歲男性（案508）及30多歲男性（案509），均為本國籍，分別自印尼及緬甸返國。

指揮中心發言人莊人祥表示，案508今年6月至印尼工作，9月17日出現發燒、嗅覺異常症狀，未在當地就醫，9月19日返國入境時有發燒情形，並主動告知有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後收治住院隔離，於今日確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生單位已掌握個案同班機接觸者共32人，其中14人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，18人為機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

▲▼案508、509機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

案509去年4月赴緬甸經商，今年9月17日入境時無症狀，入境後前往防疫旅館進行居家檢疫，因為案505同班機前一排座位旅客，改列為居家隔離對象。個案9月17日晚間出現咳嗽症狀，18日因咳嗽、發燒及味覺異常主動聯繫衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離中。

個案同班機前後二排旅客16人中，12人先前已列為案505接觸者，故本次新匡列4人為居家隔離對象，另同班機機組員5人亦已列為案505接觸者，持續進行自主健康管理。

指揮中心統計，國內截至目前累計91,652例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含90,550例排除），其中509例確診，分別為417例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、479人解除隔離、23人住院隔離中。

▲2男分赴印尼、緬甸工作，返國後確診COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來