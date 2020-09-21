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南韓新冠疫情終趨緩！單日僅增70例　首都圈校園開放「到校上課」

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▲▼南韓首都圈疫情已漸趨好轉，圖為首爾市瑞草區蠶院洞漢江公園。（圖／達志影像）

▲南韓首都圈疫情已漸趨好轉，圖為首爾市瑞草區蠶院洞漢江公園。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情終於再次呈現減緩趨勢，單日新增病例降至2位數，達成防疫當局所制定的目標！不過首爾市中心的住商混合大樓仍傳出零星群聚感染案例，感染途徑與時間點未明之患者也佔總體比率逼近30%，加上近來發現有2次感染新冠肺炎，且病毒基因序列皆不同的案例，顯示病毒在南韓不斷演化，就算疫苗成功研發上市，恐怕也無法輕易根除。

根據統計，截至21日0時為止，南韓今（21）日上午9時30分共通報70起病例，與前日相比減少12例，其中55例為境內感染、15例為海外感染；目前南韓共累計23045例確診、385例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增40例（首爾佔21例、京畿道佔18例、仁川佔1例）；釜山新增8例；大田、忠清北道、慶尚南道各新增2例；慶尚北道新增1例。

首爾市江南區住商混合大樓「大宇迪奧比爾」（대우디오빌）截至20日共傳出14人確診；首爾市九老區建築說明會共累計8例；首爾市江南區房產商「東勳產業開發」（동훈산업개발，音譯）累計26例；京畿道高陽市精神療養院「Bag-Aewon」累計24例；京畿道光明市起亞汽車（KIA MOTORS）工廠累計18例；8月15日首爾光化門示威集會累計616例；釜山市東亞大學富民洞校區累計7例。

▲▼南韓防疫當局叮囑，中秋節盡量取消祭祖行程，光州市民眾因此提前掃墓。（圖／達志影像）

▲南韓防疫當局叮囑，中秋節盡量取消祭祖行程，光州市民眾因此提前掃墓。（圖／達志影像）

首都圈7000多所校園也於21日起重新開放「到校上課」，不過到校上課人數，幼稚園、小學、中學將維持3分之1，高中則維持3分之2。

南韓中央事故收拾本部防疫總括班長尹泰鎬（윤태호，音譯）於21日的例行記者會上再次叮囑民眾中秋連假（추석，韓文稱秋夕）盡量減少非必要外出、並取消返鄉探親掃墓的行程，「中秋特別防疫期，將可能成為決定往後疫情走向的分水嶺，有可能再次面臨新冠肺炎大流行、也可能重新回歸生活防疫體制。」

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