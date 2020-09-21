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案509緬甸返台確診...疑和案501一同感染？　莊人祥：2人沒關係

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▲▼中央疫情指揮中心說明新冠肺炎疫情,指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎境外移入案501和案505都是從緬甸返台確診。今（21）日再新增從緬甸返台確診的案509，指揮中心發言人莊人祥也證實，案509和案505是同班機，但兩人並沒有關係，且案509是自己一人公司，因此和案501也沒有關係，不是一同感染的。

案501是製鞋大廠員工，先前在緬甸工作，本月13日返國後，自述曾與當地確診個案同桌用餐，因此被送到集中檢疫所隔離，並在17日確診。有消息傳出，公司近期疑似大量召回海外員工，與案501接觸密切的6名同事也一同返台，但由於未被隔離，引發疑慮。

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案505今年2月至緬甸經商，9月17日返國，入境時無不適症狀，並主動告知在緬甸當地曾與確診個案一起用餐，由機場檢疫人員安排採檢後至集中檢疫所等待檢驗結果，個案9月17日有喉嚨癢，18日出現咳嗽、喉嚨痛、鼻塞症狀，目前住院隔離中。

今也新增1名緬甸返國確診個案509，和案505是同班機，外界懷疑是否也因為和當地確診個案同桌吃飯感染？莊人祥則表示，案509跟案501、505都沒有關係，她是自己一個人公司，自己一個吃飯，不是大家都一起吃飯。

另外，有民眾爆料，有6名工廠員工與案501密切接觸，近日也返台，但未居家隔離，僅採居家檢疫。對此，莊人祥也證實，近期確實有6位密切接觸者返台，但入境時都有主動告知，採檢也都是陰性、無症狀，因此目前居家檢疫中。

莊人祥表示，目前國外返台均需居家檢疫，隔離則是與確診者接觸的人，但無論是何者，都是14天後期滿有症狀才需採檢，本質上沒什麼差異。

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