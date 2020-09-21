朱立倫要蔡英文帶頭吃美豬　侯友宜說話了

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者楊蕓攝）

記者黃巈禾／新北報導

前新北市長朱立倫日前表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌若帶頭吃含瘦肉精的美豬，保障它的安全，他願意吃美豬。對此，新北市長侯友宜21日回應，「我不但不鼓勵，我希望大家都不要吃」。

侯友宜表示，從來不鼓勵大家吃有萊克多巴胺的美豬，因為這個是對健康風險有疑慮的美豬，不但不鼓勵，反而還是希望不要再進來了，既然沒有辦法擋住進來，還是提醒大家，不要吃到美豬，所以從台豬的標示的地點以及美豬的來源，都要很清楚的標示出來，讓全民避免誤吃到美豬。

侯友宜指出，尤其有萊克多巴胺的美豬，請民眾小心不要吃到，這是在健康風險的疑慮沒解除之前，必須要善意提醒的，「所以我不但不鼓勵，我希望大家都不要吃」。

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