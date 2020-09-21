徐永明涉收賄遭起訴　時代力量「沈重、遺憾」：加速黨內制度改革

記者楊蕓／台北報導

台北地方檢察署偵辦立委蘇震清、廖國棟、陳超明與趙正宇疑涉收賄案，21日偵查終結，4名現任立委被依《貪污治罪條例》起訴。對此，時代力量召開記者會，對於造成社會大眾紛擾表達沈重與遺憾，並表示將以最嚴肅且謹慎的態度，加速推動制度性改革。

▲徐永明。（資料照／記者劉昌松攝）

台北地檢署偵辦立委蘇震清、徐永明、陳超明、廖國棟、趙正宇，分別因SOGO經營權修法、殯葬用地變更案，收受業者賄賂共計3824萬元，其中蘇震清收2580萬元最多，徐永明雖急著要錢，卻因中傳話誤會而沒收到賄款，台北地檢署21日依貪污等罪起訴12人，並痛批立委們「自甘墮落」，淪為業者「以金錢豢養之家臣」。

根據北檢公布的資料，蘇震清從2012到2015年間收賄2580萬元、辦公室主任余學洋收賄124萬元；廖國棟收賄790萬元、辦公室主任丁復華收賄賂180萬元；陳超明收賄100萬元、辦公室主任梁文一收賄50萬元；徐永明雖透過匯流新聞負責人吳世昌，與前太流公司董事長李恆隆期約賄賂，但因溝通誤會始終沒收到錢。

對此，時代力量也發表聲明指出，針對時代力量前主席徐永明因檢方認定涉及SOGO案，而與其他黨派立法委員同遭起訴，造成社會大眾紛擾，時代力量深感沈重與遺憾。

時代力量表示，除了靜待司法審判結果，同時將以最嚴肅且謹慎的態度，加速推動制度性改革。新上任的決策委員會已將「黨內廉政」及「財務健全」等相關項目列為優先討論及推動項目，希冀透過更完善、透明制度的建立，讓時代力量成為更健全，更能回應社會期待的政黨。

▲（圖／曾梓倩製）

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