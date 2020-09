泰學運遊行至大皇宮！遞交請願書要求王室改革

▲以法政大學學生為主體的學生抗議團體20日前往大皇宮,要提出改革王室訴求,由學生領袖之一的帕努莎雅(右一)向警方遞交請願書,白衣男子為巴利。(圖/路透)

文/中央社記者呂欣憓曼谷20日專電

泰國學生抗議浪潮未歇,法政大學學生團體19日夜宿皇家田廣場後,今天遊行前往大皇宮,向警方遞交請願書,要求修憲、政府下台以及王室改革。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮,8月10日法政大學學生在法政的蘭實校區集會,並發布10點改革王室的聲明。由於泰國有嚴厲的冒犯君主罪,民眾很少公開談論王室,法政大學學生的聲明在泰國社會投下震撼彈。

BREAKING: Protest leader Parit "Penguin" Chiwarak calls for a general strike on Oct.14, the anniversary of the 1973 student uprising. #ThailandProtest2020 #19กันยาทวงอํานาจคืนราษฎร #KE pic.twitter.com/3wAUjnAqFY