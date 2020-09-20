泰學運遊行至大皇宮！遞交請願書要求王室改革

▲以法政大學學生為主體的學生抗議團體20日前往大皇宮，要提出改革王室訴求，由學生領袖之一的帕努莎雅（右一）向警方遞交請願書，白衣男子為巴利。（圖／路透）

文／中央社記者呂欣憓曼谷20日專電

泰國學生抗議浪潮未歇，法政大學學生團體19日夜宿皇家田廣場後，今天遊行前往大皇宮，向警方遞交請願書，要求修憲、政府下台以及王室改革。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，8月10日法政大學學生在法政的蘭實校區集會，並發布10點改革王室的聲明。由於泰國有嚴厲的冒犯君主罪，民眾很少公開談論王室，法政大學學生的聲明在泰國社會投下震撼彈。

BREAKING: Protest leader Parit "Penguin" Chiwarak calls for a general strike on Oct.14, the anniversary of the 1973 student uprising. #ThailandProtest2020 #19กันยาทวงอํานาจคืนราษฎร #KE pic.twitter.com/3wAUjnAqFY — Khaosod English (@KhaosodEnglish) September 20, 2020

而另一個學生團體自由青年（Free Youth）轉型而成的自由人民（Free People）8月16日在民主紀念碑前舉行的集會更號召了萬人，呼籲解散國會和修憲，成為2014年軍事政變以來最大規模的示威抗議。

這波抗議浪潮未歇，以法政大學學生為主體的學生團體「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）19日在皇家田廣場舉行示威，儘管曼谷天候不佳，不時飄著細雨，但澆熄不了抗議人士的熱情，2萬多名群眾高喊著「政府下台、人民萬歲」的口號，表達對政府施政的不滿。

學生和支持群眾19日晚間夜宿皇家田廣場，原先預計今天早上要遊行到總理府遞交請願書，但學生領袖之一的巴利（Parit Chiwarak）今天早上宣布要遊行到皇家田廣場旁的大皇宮。

學生領袖們登上卡車，為了預防和警察衝突，其他學生們戴上防毒面具手牽手圍成人牆，緩步前往大皇宮，警方部署大批警力在大皇宮前，學生及支持者抵達警方部署的欄杆前席地而坐，氣氛一度相當緊張。

學生領袖之一的帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）代表學生團體將請願書遞交給曼谷警察局長帕卡彭（Pakapong Pongpetra），雙方溝通了約半小時後，由帕卡彭收下請願書。

請願書的內容包括制定一部新憲法、總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）為首的政府下台以及王室改革。內容並提到，學生們的訴求並不是要廢除王室，而是要維持王室，並解決王室目前面對的信任危機。

巴利在警方收下請願書後表示已經達到初步目標，宣布今天的示威抗議到此為止。

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