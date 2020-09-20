一路能大啖尚青海鮮　澎湖跳島101K自行車活動吸700車友嗨騎

▲2020澎湖跳島101K自行車活動今登場。（圖／觀光局提供）

記者賴文萱／台北報導

「2020澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike） 」今（20）日上午7點在澎湖遊客中心熱烈展開，共吸引全台700多名車友參加。車友以自行車代步盡覽澎湖各處秘境，一路更能大啖尚青海鮮，造訪全世界最美海灣。

本次活動由交通部觀光局副局長周廷彰主持，澎湖縣政府參議蔡淇賢、馬公市公所市長葉竹林、馬公市民代表會主席許國政、澎湖縣自行車協會理事長許國政及澎坊股份有限公司副理翁嘉仁等嘉賓一同出席起跑鳴槍儀式。

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▲▼澎湖跳島101K自行車活動，賽事規劃有「挑戰組101公里」以及「休閒組20公里」。（圖／觀光局提供）

賽事規劃有「挑戰組101公里」以及「休閒組20公里」，賽道行經嵵裡沙灘、北寮奎壁山、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富超凡的在地人文與自然景致，車友還能於車道上享用當地名產黑糖糕和澎湖鹹餅等特色小吃，讓參賽者不僅挑戰自我，亦可欣賞澎湖最負盛名之風景與文化。

本次活動報名非常踴躍，參加車友共708人，除有澎湖鄉親攜家帶眷外，台灣本島有485位車友共襄盛舉，顯示外島自行車觀光人氣火熱持續不減。三鐵好手謝昇諺亦號召車友同好一起「偽出國」，以自行車代步盡覽澎湖各處秘境。

▲▼賽道行經嵵裡沙灘、北寮奎壁山、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點。（圖／觀光局提供）

來自智利的車友Fernando表示，平常就有騎單車的習慣，透過臉書得知這個活動消息，也剛好藉由這個活動初訪澎湖，體驗澎湖的美景，他很訝異自己能夠騎進挑戰組101公里的前5名，也表示明年有機會的話會再來參加。

活動現場提供澎湖風味美食，包含以高檔五龍膽石斑與現採牡蠣熬成之鮮味海鮮粥、緝馬灣花枝丸、月亮蝦餅、赤崁阿麗丁香魚與香酥扁蟹，豐富種類一應俱全，所有海鮮食材均採現場料理並無限量供應，讓每位車友放肆地大快朵頤。

▲澎湖風味美食採現場料理並無限量供應。（圖／觀光局提供）

澎管處許宗民處長表示，澎湖不只有美麗的海洋資源，更有獨特的海島風情，為了延續夏季旅遊熱潮，並迎接明年「2021台灣自行車旅遊年」到來，今年澎湖秋瘋季特別舉辦澎湖跳島101K自行車活動，希望透過運動觀光以漫遊慢行的輕旅行方式，預告明年將賡續推動自行車領騎服務，讓來不及參與活動的車友，還有機會細細欣賞澎湖獨特的海島風情、暢遊菊島，以達到宣傳澎湖在地之美，進一步促進觀光產業產值提升。

▲2020澎湖跳島101K自行車活動。（圖／觀光局提供）

澎管處特取各組前5名車友贈送紀念嗨熊頸枕獎驚喜好禮。成績部分，20公里前5名為趙鼎宸、鄭連端、許裕立、鄭瑋峻及呂世義；101公里前5名依序為呂運興、黃啟欣、翁保倫、袁慶霖及來自智利的Olguin Choupay Fernando Andres。

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