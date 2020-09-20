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Windows爆重大安全漏洞！美政府罕見發警報　駭客3秒鐘可竊敏感文件

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▲ 微軟將於10月2日在紐約舉辦一場以雙螢幕Surface為主題的活動。（圖／路透）

▲Windows作業系統爆出安全漏洞。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

美國國土安全部旗下的網路安全及基礎設施安全局（CISA）於上周五晚上向政府部門發出罕見的緊急警報，指出微軟Windows作業系統出現嚴重的安全漏洞，容易受到「Zerologon」攻擊，要求相關部門、單位在周一前立即修補。

此為CISA今年發布的第三次緊急警報，漏洞Zerologon被評為「嚴重性最高」（10.0），恐遭駭客在脆弱的網路上控制所有電腦，包括負責管理網路安全的網域控制器。駭客只需連到易受攻擊的網路設備，無需竊取或使用任何網路密碼，即可訪問網域控制器。

透過訪問網路，駭客可放入惡意軟體、勒索軟體或竊取敏感的內部文件。發現該錯誤的安全公司Secura表示，「只花三秒鐘就可以利用該漏洞」。

對此，微軟8月已經推出初步的修復程序，但鑑於該漏洞太過複雜，微軟必須在明年初推出第二個補丁程序，來徹底消除此問題。不過，跟修補系統的時間賽跑已開始，據外媒報導，在研究人員發布概念驗證代碼之後，已經潛在地允許駭客用該代碼發起攻擊。

CISA上週五表示「該漏洞可能正被利用。」，儘管CISA警報僅適用於聯邦政府網路，但仍強烈呼籲一般公司和消費者盡快修補該系統。另外，微軟官網已經提供因應此資安漏洞的相關指南。

▲▼ 。（圖／翻攝自美國國安網站）

▲CISA第三次發出罕見的緊急警報。（圖／翻攝自CISA官網）

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