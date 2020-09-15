微軟超強手機 Surface Duo 開箱文來了！　完美雙螢幕媲美平板體驗

記者謝仁傑／綜合報導

微軟上週五推出雙螢幕摺疊機「Surface Duo」，售價 1399.99 美元（ 約新台幣41,100元），雙螢幕展開達8.1吋，而在鉸鏈接合設計技術上相當傑出，足以媲美一台小型的平板電腦。

外媒《MacRumors》釋出 Surface Duo 的開箱影片，這款新機結構精良，尤其是在鉸鏈設計的部分有相當高的品質，不會像三星摺疊機有螢幕摺痕的問題，而即便由兩個5.6吋螢幕合成，Surface Duo 機身仍然超薄，整體來說相當出色。

Surface Duo 運行 Android10 系統，提供 Android 10 的功能以及微軟為雙螢幕設計的一些附加功能，還可將 OneNote 和 Outlook、瀏覽器和 YouTube 等配對，執行多任務處理功能，雖然在軟體面仍有些不足，預期未來還會持續對其進行優化。

在規格方面，Surface Duo 使用高通 Snapdragon 855 處理器，配備 3577mAh 的電池，據說可提供全天的電力；然而相較其他手機不斷提升相機品質，Surface Duo 在像素上僅有 1100 萬，而各廠都在追求的無邊框全螢幕，Surface Duo 也似乎不打算迴避。

總體而言，Surface Duo 為智慧手機帶來了創新，不過就價格上來看，顯然這並不是一款適合大多數人的手機。

▲iPhone 摺疊機渲染圖，點圖看傳聞。（圖／取自MacRumors）



除了三星 Galaxy Fold 和 Galaxy Z Flip，微軟的 Surface Duo 也令人讚嘆，而先前傳出 Apple 也已經為摺疊手機技術申請了專利，或許不久的將來蘋果也會搭上摺疊機的風潮。

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