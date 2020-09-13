　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

微軟這顆彩蛋藏超深！　7月Xbox Series S早就被曝光

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼微軟早在７月就藏有Xbox Series S彩蛋。（圖／擷取自Ｘｂｏｘ官方推特）

▲微軟早在７月就藏有Xbox Series S彩蛋。（圖／擷取自Ｘｂｏｘ官方推特）

記者余弦妙／綜合報導

Xbox Series S竟然在正式公布前就已被洩漏，日前Xbox在推特的官方帳號上揭密了一則訊息，該PO文指出Xbox主管Phil Spencer於7月在微軟Xbox遊戲展示會之前所接受的多次採訪中，就將Xbox Series S隱藏在身後的架子上。

Spencer更補充，Xbox Series S在7月期間至少在YouTube視頻採訪出現了3次。雖說將為公布的主機當成「彩蛋」隱藏在採訪影片中令人相當驚訝，不過這其實也並非是微軟第一次這麼做，微軟相當擅長在公布主機前就先把一些機密當作彩蛋吸引民眾目光。

▼微軟早在７月就藏有Xbox Series S彩蛋。（圖／擷取自Ｘｂｏｘ官方推特）

▲▼微軟早在７月就藏有Xbox Series S彩蛋。（圖／擷取自Ｘｂｏｘ官方推特）

而先前微軟透過一系列視頻展示了Xbox One X 性能，暗示其在2017年E3之前的GPU性能達到了6 teraflops。微軟還在去年的E3中曝光了代號為Scarlett 的Xbox SeriesX。

而日前台灣微軟也正式的價格公布，Xbox Series X 的價格定價15380元，而較低階的 Xbox Series S 價格則在萬元內，僅9480元，兩款新機都會在11月10日開放銷售，而台灣地區目前也已經確認將與全球同步上市。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
高雄女居家檢疫13天猝死！採檢初步結果出爐
一年後療效剩不到9成　杏輝6藥品遭下架
高雄人夫打110報案：有人正在性侵我老婆！警衝現場傻眼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

微軟這顆彩蛋藏超深！　7月Xbox Series S早就被曝光

iPhone 12 Pro真機外殼疑似曝光！邊框重回iPhone 4

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

AirPods Pro隱藏版新色？奶茶色、暗黑色、夜幕綠超有質感！

快訊／Sony晚間正式宣布：PS5線上發表會下周四凌晨登場

蘋果發布 iOS 14 新規則　為 App Store 遊戲串流商再築高牆

蘋果開始擴展 Apple Card　現金回饋最高達 3％！

揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

可放置「2台洗衣機+電動曬衣桿」解決小坪數困擾！打造日系陽台

微軟這顆彩蛋藏超深！　7月Xbox Series S早就被曝光

iPhone 12 Pro真機外殼疑似曝光！邊框重回iPhone 4

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

AirPods Pro隱藏版新色？奶茶色、暗黑色、夜幕綠超有質感！

快訊／Sony晚間正式宣布：PS5線上發表會下周四凌晨登場

蘋果發布 iOS 14 新規則　為 App Store 遊戲串流商再築高牆

蘋果開始擴展 Apple Card　現金回饋最高達 3％！

揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

驚悚畫面曝！虎尾休旅車高速逆向衝撞　毀8車3人傷

中職／總教練會議將討論近期判決　丘昌榮盼簡單化

《我的婆婆》他登「最爛角色」！　PTT集體抗議：還要忍耐幾集

反瘦肉精美豬　台南市第二場公投連署爆人潮

路跑到一半...選手倒臥草地！　段慧琳抱懷裡急救15分鐘：交往才有的進展

小紅書推爆的「無花果豆沙色」來了！YSL漆光唇釉限量新色#428、#431被搶翻

王金平赴海峽論壇遭酸「求和」　謝龍介：已走味變調不必再去

2家庭武界野營！睡夢中遭溪水沖走　3死1失蹤…遺體送抵殯儀館

朱銘美術館「毛起來」　愛犬主人免費入園...送專屬「鐵飯碗」

高雄婦居家檢疫意外死亡　莊人祥：新冠肺炎檢驗為陰性

將退伍！相伴5年警犬咬行李不放 網淚崩：太深厚的戰友情...

3C家電熱門新聞

快訊／PS5線上發表會9/17凌晨登場

iPhone 12 Pro真機外殼疑似曝光！邊框重回iPhone 4

Apple 秋季 7 大焦點發布順序一次看！　iOS 14 搶先 iPhone 12 登場

揭露「Apple Watch SE」的 4 大重點！　傳只要 6,400 元即可入手

爆料指iPhone 12於10月13日發表

iPhone 12電信廣告曝光！外媒推測新機發表日可能是這天

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

蘋果發布 iOS 14 新規則　為 App Store 遊戲串流商再築高牆

AirPods Pro隱藏版新色？奶茶色、暗黑色、夜幕綠超有質感！

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

安卓用戶下載App不怕沒網路了！　Google Play 將提供P2P共享應用功能

蘋果開始擴展 Apple Card　現金回饋最高達 3％！

Sony智慧降噪耳機　把旅程升級頭等艙

即／Messenger、IG救世更新檔終於來了

更多熱門

相關新聞

微軟手機 Surface Duo 今上市！　起價 1,399 美元

微軟手機 Surface Duo 今上市！　起價 1,399 美元

微軟雙螢幕手機 Surface Duo 今天正式上市，起價為1399美元（約新台幣41,100元），配備兩個 5.6 吋的OLED顯示器，為一款左右摺疊的手機。

Xbox公佈親民價格並同步在台上市

Xbox公佈親民價格並同步在台上市

字節跳動與華府談判　避完全售出TikTok

字節跳動與華府談判　避完全售出TikTok

全國戶政系統大當機　宜蘭系統在10：50恢復

全國戶政系統大當機　宜蘭系統在10：50恢復

全台戶政系統故障排除　內政部：可正常提供服務

全台戶政系統故障排除　內政部：可正常提供服務

關鍵字：

微軟X box遊戲主機

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

美國隊長手滑PO出「清晰私處照」！

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

二伯忘拆「媽媽配件」直接出門糗炸

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面