微軟這顆彩蛋藏超深！　7月Xbox Series S早就被曝光

▲微軟早在７月就藏有Xbox Series S彩蛋。（圖／擷取自Ｘｂｏｘ官方推特）

記者余弦妙／綜合報導

Xbox Series S竟然在正式公布前就已被洩漏，日前Xbox在推特的官方帳號上揭密了一則訊息，該PO文指出Xbox主管Phil Spencer於7月在微軟Xbox遊戲展示會之前所接受的多次採訪中，就將Xbox Series S隱藏在身後的架子上。

Spencer更補充，Xbox Series S在7月期間至少在YouTube視頻採訪出現了3次。雖說將為公布的主機當成「彩蛋」隱藏在採訪影片中令人相當驚訝，不過這其實也並非是微軟第一次這麼做，微軟相當擅長在公布主機前就先把一些機密當作彩蛋吸引民眾目光。

▼微軟早在７月就藏有Xbox Series S彩蛋。（圖／擷取自Ｘｂｏｘ官方推特）

而先前微軟透過一系列視頻展示了Xbox One X 性能，暗示其在2017年E3之前的GPU性能達到了6 teraflops。微軟還在去年的E3中曝光了代號為Scarlett 的Xbox SeriesX。

而日前台灣微軟也正式的價格公布，Xbox Series X 的價格定價15380元，而較低階的 Xbox Series S 價格則在萬元內，僅9480元，兩款新機都會在11月10日開放銷售，而台灣地區目前也已經確認將與全球同步上市。