遭促轉會質疑「假公開」　國民黨反批：民進黨政治鬥爭的畸形單位

▲國民黨文傳會主委王育敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對促轉會18日進入政大「封存」國民黨託管的台灣省黨部文件資料，並聲稱與該校多次協商絕非威權，甚至質疑國民黨「假公開」一事，國民黨19日晚間駁斥，上述黨史未經審定為政治檔案，促轉會逕行封存，形同權力無限擴張，不僅彰顯了促轉會的粗暴濫權，更證明促轉會純粹是民進黨為了政治鬥爭而產出的畸形單位。

國民黨指出，促轉會聲稱兩度命政大與國民黨提出檔案，但校方與國民黨並未加以配合。事實是，促轉會今年8月5日發文給國民黨及政大，要求將台灣省黨部文件系列全數檔案同月10日運送至促轉會，否則將視為規避或拒絕、妨礙調查，將依《促轉條例》相關罰則辦理。

國民黨指出，促轉會不但給予作業時間極短，公文內容更充滿威逼恐嚇，且政大8月24日回函強調，相關資料正進行整理及數位化，可至政大查詢閱覽內容影像檔，並稱將配合促轉會查詢需求，因此對於促轉會所指「不配合、假公開」純係毫無憑據指控，國民黨深表不齒。

國民黨表示，國民黨委託政大託管的台灣省黨部文件檔案，並未經審定為政治檔案，促轉會能否命令政大及國民黨交出檔案資料，顯有疑義；若人民團體未經審定為政治檔案的文件，即能由促轉會逕行封存，形同促轉會權力無限擴張，將嚴重侵害人民團體自由及財產權。

對於促轉會指有必要進入校園封存相關資料，並「懷疑這是國民黨意圖將重要檔案隱匿入校園之舉」，國民黨強調，相關黨史資料與政大合作是為活化、開放黨史，將文件資料數位化以便利學術研究及各方查閱，促轉會「校園藏檔案」說法，無知且可笑。

國民黨批評，促轉會逕行封存國民黨委託政大代管的台灣省黨部資料，身為檔案所有人的國民黨事先並無收到正式行政處分書，展開封存作業前也未曾告知國民黨，更未取得政大校長的書面同意，程序上完全不正義，國民黨予以強烈譴責。

國民黨也強調，這次促轉會蠻橫進入校園封存黨史資料，彰顯了促轉會的粗暴濫權，更證明促轉會純粹是民進黨為了政治鬥爭而產出的畸形單位，以往張天欽自稱「東廠」，如今的促轉會更是變本加厲，毫無底線，促轉會實際上早已是新威權，自不待言。

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