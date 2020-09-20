親民黨顧問赴海峽論壇　稱大陸軍機來飛「美國的走狗在跳」

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍2天出動37架軍機擾台，引起各界對台海局勢的擔憂。對此，親民黨黨務顧問黎建南在參加海峽論壇時受訪表示，台灣有一個笑話叫「機飛狗跳」，就是大陸的軍機來飛，美國的走狗在跳。

黎建南在接受《深圳衛視》訪問時指出，從「機飛狗跳」可以清楚看到，大陸的軍機來，不是針對你台灣，是因為你要配合美國打這個牌，「中國大陸也分得很清楚，主權、內政是核心價值，絕對不能動，所以任何人不能來干涉，這是國家尊嚴問題，所以一定要給你亮劍。」

▼解放軍轟-6進入台灣防空識別區。（圖／國防部）



黎建南也批評，民進黨政府阻礙台灣各界參與海峽論壇，最糟糕的就是「兩個恐嚇」，一個恐嚇是叫做「不樂見」，說不樂見地方政府的人員參加，「但有些地方是國民黨當縣長，他是不樂見你這樣參加，但地方自治又不能管，只能說『不樂見』。」

黎建南指出，第二個恐嚇是「奉勸」，奉勸民眾盡量不要來，這個手法是黑社會手法，「黑社會流氓要勒索一個人會說，我不樂見你的車子比我好，這個手段很卑鄙的，黑社會恐嚇一個人，我奉勸你走路小心一點了，說不定哪天被摔死了。」

值得注意的是，黎建南在赴陸之前，曾在機場受訪，當時他表示，兩岸現在需要「翻譯官」，來避免誤解，不要造成誤判，形成兩岸的遺憾，這是親民黨要參加海峽論壇的原則，「就算明天就開戰，還是要想辦法聯繫。」

黎建南還強調，親民黨參加海峽論壇的原則底線很清楚，十多年前他上大陸中央電視台的節目，後來不上了，因為他有一個原則，「我是幫大陸了解台灣，但不是幫大陸醜化台灣。」

▼黎建南參加海峽論壇，並接受陸媒訪問。（圖／翻攝深圳衛視）