美國有賣給台灣！　帕拉丁自走炮一擊命中「5倍音速靶機」

▲帕拉丁自走炮具備擊落5倍音速靶機的能力，將來台灣也會有這項武器。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

由於台美關係近期處在40年來最佳狀態，美軍有計畫的軍售多項先進武器給台灣，其中也包括M109A6帕拉丁自走炮，美軍日前釋出的影片還顯示，帕拉丁自走炮有能力擊落5倍音速的巡弋飛彈。屆時台灣當裝備帕拉丁自走炮，防空能力將會大大提升。

政論名嘴李正皓在新聞節目關鍵時刻指出，帕拉丁自走炮之前在墨西哥的一處飛彈基地，進行模擬試射的畫面，只要連上美軍的先進作戰系統，就具備如同愛國者飛彈的戰力。

▲帕拉丁自走炮成功擊落5倍音速靶機。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



李正皓說明，美軍在當時的測試，用一架無人靶機模擬5倍音速巡弋飛彈，當靶機飛過射程範圍內，透過雲端運算，帕拉丁自走炮自己調整角度與射速，一擊擊落飛彈。

主持人劉寶傑補充，炮兵的任務就是針對單一目標狂轟濫炸，然後裝甲兵去蹂躪戰場，步兵最後去接收，沒有想到自走炮不只能夠打陸地目標，現在連空中5馬赫都可以打到了！

李正皓解釋，過去自走炮射擊，還要計算仰角、溫度、濕度，打一發之後還要再校正，「抱歉，那已經是老黃曆了」美國透過先進作戰系統，把帕拉丁自走砲與電腦連線，就可以打空中5倍音速目標，而且重點是「我們台灣也要有了」。

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