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赴湖南瑤族村受教！　習近平：老百姓把共產黨看成自家的黨

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▲▼中國國家主席習近平16日赴湖南考察。（圖／翻攝微博）

▲中國國家主席習近平16日赴湖南考察。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

美國先前欲撕裂中國人民與共產黨的關係，中國國家主席習近平事後連用5個「絕不答應」回應，態度相當強硬。值得注意的是，習近平昨（16）日赴湖南考察時又強調，中國共產黨百年的歷史不忘初心，「老百姓把共產黨看成是自家的黨，是老百姓的黨。」

據《新華社》報導，習近平16日下午前往全村僅529人的沙洲瑤族村，並強調「因為有老百姓的支持，我們黨才有了光榮歷程、輝煌事業。你們家裏（裡）的變化也説明一個道理，共産黨堅持為民本色，説到做到。」

▲▼中國國家主席習近平16日赴湖南考察。（圖／翻攝微博）

「中國共產黨人自己有一條棉被，也可以分半條給老百姓。」習近平對鄉親們說，老百姓已把共產黨看成是自家的黨，今天他到這視察，也是來受教育的，「我作為一名共産黨員、作為一名共産黨的負責幹部，本身也要不斷受教育、不斷受洗禮、不斷受啟示，履行好我的職責，同14億中國人民在一起、同9000多萬黨員在一起，把我們國家建設得更好，讓我們的老百姓更加開心、更加幸福。」

另外，習近平武還前往郴州市一所小學，走進教室對孩童們說，「紅色基因要在你們身上得到體現。革命事業要一代一代傳下去，中華民族偉大復興將在今天的青少年一代手中實現。甚至把同學們比作「小樹苗」，將來會長成中華民族的參天大樹，希望同學們好好學習、天天向上，努力成長為社會主義建設者和接班人。

事實上，瑤族是中國最古老的民族之一，也是古代東方「九黎」中的一支，在華南地區分布最廣，分佈在廣西、湖南、廣東、雲南、貴州和江西五省（區）的130多個縣里，據2010年中國第六次全國人口普查統計，瑤族人口數為2,796,003人。

▲▼中國國家主席習近平16日赴湖南考察。（圖／翻攝微博）

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