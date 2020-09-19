搭火車也能逛美食街！「台中車站商場」9/20起試營運

▲台中車站商場9/20開幕。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台中火車站舊站為國定古蹟，交通部台鐵局辦理「2020創意臺中」，18日起至27日於舊站登場，另外，台中車站新站商場將於20日起試營運，12月正式開幕，將有美食街、伴手禮、主題餐廳及便利商店等陸續進駐。

台鐵局配合「臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」辦理保溫計畫，與臺中市政府文化局合辦「2020創意臺中」，109年9月18日至109年9月27日在臺中火車站舊站登場，以「Trend Midtown時尚中城」為主題，結合戶外裝置、學生共創、專題講座及音樂市集，為百年古蹟注入創意元素。

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▲▼台鐵與台中市政府文化局合辦「2020創意臺中」。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，為活絡當地經濟，台中車站新站商場將於20日起試營運，12月正式開幕，引進美食街、伴手禮、主題餐廳及便利商店，提供來往臺中車站之旅客及民眾便利的消費服務，試營運期間消費滿額可兌換好禮。

此外，園區內有歷史建築和國定古蹟，文化資產豐富，為於正式營運前，維持民眾與文化資產的黏著度，實施保溫計畫，繼東海大學建築系今年6月舉辦畢業展後，9月18日再與臺中市政府文化局合辦「創意臺中」。

「創意臺中」為每年舉辦的文創盛事，今年邁入第10年。而臺中車站未來將以「臺中驛鐵道文化園區」的新面貌出發，規劃商業、展覽、藝術、文創、閱讀、旅宿、消費等功能，首創結合「文化、生活、創新」的軌道經濟新型態，與此次「創意臺中」的活動意旨相呼應，期待透過這次保溫活動，宣示臺中車站將邁向新里程碑。

▲▼商場試營運期間將有限定優惠。（圖／台鐵提供）

「2020創意臺中」規劃展覽、戶外裝置、大專院校系所學生共創、專題講座、市集等。其中，戶外裝置作品之一「城市浮洲」由中原大學建築系助理教授陳宣誠創作，陳宣誠擅長以線條做為創作元素，正於臺中車站舊站第一、二月台前展出的舊站造型花燈「光之記憶」也是他的作品。

陳宣誠將於9月27日下午2時，在「創意臺中」講座暢談「藝術介入－消逝地景的採集與創造」，並導覽「光之記憶」，從不同角度詮釋臺中車站的獨特與意義。