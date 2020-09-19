營區強逼女同袍「手摸夥伴」　職業軍人問：妹妹，你可以幫我嗎？

▲職業軍人猥褻女同袍，還強拉對方的手去撫摸生殖器，問「可不可以幫我？」（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名職業軍人阿俊（化名）假藉有事情欲詢問女同袍花花（化名），邀約對方在營區停車場見面，孰料，他見花花一上車，竟強吻、搓揉其胸部，還強拉花花的手撫摸自己的生殖器。對此，日前橋頭地院依現役軍人犯強制猥褻罪，將阿俊判刑6月，得易科罰金18萬元，另宣告緩刑2年，賠償花花16萬8000元，緩刑期間交付保護管束，可上訴。

判決指出，2019年1月間，阿俊傳訊息藉故邀約花花於營區停車場見面，孰料，花花到場上車時，他先是摟住花花脖子強吻，再揉花花胸部，同時間拉住花花的手搓揉其下體，過程大約5至10秒鐘，隨後還問花花「妹妹，你可以幫我嗎？」嚇得花花當場拒絕，趕緊下車離去，並向部隊反應。

對此，阿俊坦承犯行，法官認為，阿俊不知克制己慾，竟以強暴手段對花花猥褻，欠缺尊重他人身體自主權的觀念，使花花身心受創，更連帶影響國軍形象。

橋頭地院考量雙方以賠償金16萬8000元達成和解，審酌後，依現役軍人犯強制猥褻罪，將阿俊判刑6月，得易科罰金18萬元，另宣告緩刑2年，賠償花花16萬8000元，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴，而此事件後，阿俊也遭軍方汰除。

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