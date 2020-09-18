小鬼遺體解剖！修復師詳曝「縫合過程」：4小時恢復原樣貌



▲修復師陳修將（左）認為，黃鴻升遺體若要修復得花4小時。（圖／記者陳以昇攝、資料照）

記者陳羿妏／採訪報導

藝人小鬼（黃鴻升）16日於家中猝逝，今（18日）下午由檢察官會同法醫解剖遺體相驗後，初判死因為心血管問題。對此，76行者遺體美容修復團隊總召集人陳修將稍早接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時提到，法醫若將胸腔、顱骨剖開，將器官取出切片，後續修復師的修復時間約4小時，另外他也透露遺體一般修復過程是如何進行。

陳修將提到，法醫從胸腔下方開始剖，基本上會開出一個「Y字型」的傷口，將需要的臟器取出後，再使用白色滌綸線，也就是包肉粽會使用的線來進行縫合，不過，法醫講求的與修復師不同，法醫會先暫時縫住遺體的傷口，手持約莫10多公分的針來穿刺皮層，但過程中力道較大，將造成傷口有明顯的皺褶，時間久了會有一定的壓痕。

修復師則重視「美觀」，陳修將說，法醫解剖遺體後，他們為確保臟器不會隨意移動，體液不會滲出，會先將法醫縫合的線分段拆除，從最深層肌肉開始，分層縫合減少傷口張力，並換成更細小的針，表皮部分使用埋線縫法，使表面無法看出傷口，維持遺體的美觀性。

若傷口壓痕過於明顯，陳修將表示，他們會使用皮膚色的皮膚臘、軟陶縫合拉平，並使用遮瑕膏，還原遺體的完整樣貌，而想要將遺體「完全做到好」，修復師得花上4小時來完成。

對此，黃鴻升遺體今（18日）下午經解剖後，檢方初步判斷為心血管問題致死，不過後續確切死因，仍有待法醫研究報告結果為主。