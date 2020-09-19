表特版的量子糾纏！神出8年前IKEA氣質妹　鄉民全跪了

▲鄉民8年前PO文尋人。（圖／翻攝自PTT）



記者崔子柔／綜合報導

一位鄉民8年前在IKEA遇見一個氣質正妹，讓他整天「魂不守舍」，上PTT尋人一心只想神到她，但當時沒有任何線索。他15日回文表示，不要以為他神人是開玩笑，「過了8年，終於找到妳了」，讓網友佩服他的毅力，覺得這種緣分根本是「量子糾纏」。

原PO 8年前在PTT表特版發文說，他在高雄IKEA遇見一位大約25歲的氣質型妹子，「五官立體、書香氣息、自信凌人、皮膚潔白、長髮微捲、眼睛精緻有神、沒戴眼鏡沒放大片變色片」，強調「相信我如果你是健康的男生，你也會這樣盯著她看！太誇張」，並獻上9千P幣，希望神得出她當時還流行的無名小站帳號。

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▲原PO神出當年的夢幻正妹。（圖／翻攝自PTT）



原PO本月15日又回覆當年的貼文表示，「8年來，我從來就沒有放棄過表特的任何一篇文、任何一張圖，只要有一點線索，我就會比對再比對，想不到吧，我31歲了，當初的那個妳，現在的這個我，可能就只有這麼一次的擦肩而過」，並指出這幾年來他造訪中華五路的IKEA時都沒忘記當初那份感動，這次網友找到他的夢幻正妹，他也獻上僅有的28000左右P幣表示感謝。

▲▼貼文引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，立刻引來網友留言佩服他的「超強毅力」，「8年...你能記得也是很厲害」、「專情好男人」，也有不少人說這種緣分根本是「量子糾纏」，但有網友提出疑點，覺得這根本不是當年那個正妹，「四碼數字的機車車牌是2014年才開始的耶」、「所以她還真喜歡去IKEA？（其他懶得吐槽」、「這間是台中ikea」。

原PO表示，不管網友貼出的照片是不是她，「已經不重要，至少已經是最接近當初的記憶的了，當初的那個她到今天為止。」