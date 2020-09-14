孕婦被丈夫推下懸崖！他先環抱親一口　秒變臉猛一推「去死吧」

▲兩人昔日恩愛照。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇一名懷有3個月身孕的王姓孕婦2019年與老公，到泰國烏汶府Pha Taem國家公園旅遊，卻掉下34公尺深的懸崖，之後奇蹟生還。剛開始，她不敢講出實情，直到俞姓老公不在身邊，才趁機告訴警方兇手就是老公。日前，她公佈了更多墜崖細節，「他先抱著我親了一下，惡狠狠說『去死吧』。」

綜合陸媒報導，2019年6月，王女的丈夫約她前往泰國Pha Taem國家公園看日出。登山前丈夫沒有准許她帶手機，途中更以帶她去看三千年前的古人類壁畫為由，將她帶到了懸崖邊。

當時，丈夫從背後環抱住她和胎兒、親吻她，卻在她往前走一步的時候，親昵的動作瞬間變成邪惡的魔爪，一把將她推下懸崖，同時，惡魔還惡狠狠地叫囂著，「你去死吧！」其後，俞男坐在懸崖邊聽了40多分鐘，確認妻子死透了才離開。

▲事發懸崖。（圖／翻攝自微博）

萬幸的是，王女在墜崖過程中被一棵樹拖住挽救了自己的生命，她全身多處骨折，肚中的胎兒也因為要治療不得不被迫引產。

王女事後透露，「在病房他威脅我，說如果我配合他，我和孩子就是安全的，如果不配合他可能會有進一步行動，我只能先自保，謊稱自己是因為頭暈墜崖。」

據悉，案發前兇手早已偷偷給妻子買好保險，自己就是受益人，案發後他還向法院申請與妻子離婚，要求平分妻子的財產，並且軟硬兼施、威脅過妻子不准報警…。

▲孕婦被丈夫推下懸崖。（圖／翻攝自微博）

更奇葩的是兇手的媽媽，一直威脅兒媳，要兒媳撤訴，更曾打電話辱罵她，「你又沒死，為什麼報警？」

今年3月，俞男在曼谷被判處終身監禁。他和律師當庭提出上訴，二審將移交上一級法院審理。

1年多過去，王女日前接受採訪時表示，「我現在的身體情況還在穩步復健，上肢的功能大部分恢復到80%了，想要100%的恢復是不可能的，下肢的功能現在是不太好，可以借助拐杖短距離的行走，但是走不好。」

但她依舊表示，「還相信愛情，愛情真實美好的存在在這個世界上，我沒有碰到，只是缺了一點運氣，但是不代表別人不會碰到。」王女說，她說出這段經歷，是希望可以警示他人。

►戴口罩也要記得保養

▼惡魔丈夫生活照。（圖／翻攝自微博）