台北東區好亮眼！ 　集結藝術家、潮人推出「後藝情共制計畫」

▲集結藝術家、潮人推出的「後藝情共制計畫」，讓台北東區街頭如同藝術走廊 。（圖／JUKSY提供，下同）

生活中心／台北報導

台北市東區街頭，曾是人潮熱度最高的時尚指標，如今許多店家鐵門深鎖、店面租售廣告此起彼落，顯得相當落寞。看好東區長期時尚形象與地理優勢，潮流網路平台JUKSY祭出「後藝情共制計畫」議題，號召品牌、藝術家、東區店家、待租店面，藉由多方合作活化東區，以藝術美化店家與待租店面的櫥窗，創造趣味十足的戶外藝術走廊。

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▲▼ 透過創意設計，以藝術美化店家與待租店面的櫥窗 。

由光武里為起點，店家領軍逐步往外擴散，包括「愛樂思藝術旗艦店」、五弄的「Double check」、「一味」，並首邀待租店面「爵士光年」參與，透由品牌與當代藝術家的藝術創作，展開第一步的「後藝情共制計畫」。本次計畫由藝術家 Angela 統籌視覺呈現，並邀請多方領域的藝術家聯合創作，而如何運用藝術打造與眾不同的街區風情，還得巧妙結合店家特色，成為每一位藝術家的最大功課。別出心裁的創意火花，正悄然而生，絕對能讓你逛街時停下腳步多看幾眼！

▲台北東區店家的藝術櫥窗，成為網美們的打卡新景點 。

櫥窗除了藝術創作之外，活動更結合了「美圖秀秀」的 AR 互動濾鏡，透過 QRcode 掃出 AR 藝術，讓你拍照打卡時更生動有趣，也希望讓來到台北東區商圈的民眾，擁有換然一新的感受。