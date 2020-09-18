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鬼門關「逃難式狂奔」！高雄男衝樹林失蹤　最後身影曝…巧合毛炸

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▲▼ 。（圖／記者柯振中攝）

▲黃男逃難式狂奔，接著失蹤2天。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

高雄市美濃區近日發生離奇失蹤案，48歲的黃姓工人16日到養蝦場做工，期間說要上廁所，卻突然失蹤。沒想到調閱監視器，竟然看見黃男在路上「逃難式狂奔」，過程中還不斷回頭看，畫面十分詭異。

黃男16日早上9點左右前往美濃某處養蝦場做工，期間向其他工人說「要去上廁所」，接著就離開現場，沒想到人再也沒有回來。眾人找不到黃男，只能打電話報警，家人也十分焦急，希望警方趕快找到人。

附近工地的工人調閱監視器，發現黃男行為相當奇怪，因為養蝦場那邊就有廁所，為何要捨近求遠，而且在前往廁所的途中，黃男用相當快的速度奔跑，期間還不斷回頭看，表情相當緊張，但後面根本就沒有人。

▼黃男逃難式狂奔，期間不斷回頭看。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼ 。（圖／記者柯振中攝）

依據監視器畫面，黃男奔跑速度相當快，手腳大幅度擺動，期間還不斷回頭，就像後面有東西在追逐一般，但後方就是一片空地。

經過2天的尋找，仍然沒有人找到黃男的蹤影，家屬感到十分擔心，還因此舉辦法會。沒想到，就在法會結束後，黃男突然打電話「報平安」，說「2天後就會回家」，但其他什麼事都沒有交代，就連來電都是未顯示號碼，讓人感到十分詭異。

高雄市六龜救難協會飛鷹大隊理事長陳明華說，黃男失蹤的地點相當詭異，前年有怪手在整地的時候，突然在草堆中發現一輛車子，且車子裡面還有一堆白骨，如今又有人失蹤，巧合讓人不寒而慄。 

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