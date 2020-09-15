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求媽祖保佑罹癌爸！廟公搖頭：凶多吉少　3天後「那支籤說明一切」

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▲醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO分享爸爸生前住院的故事。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

「廟公說問什麼事都是很好，唯獨求健康變成下下籤，搖著頭說凶多吉少…」一名女網友分享探望罹癌爸爸前，先去媽祖廟求了一支籤，「那張籤是第三支，爸爸剛好在我抽籤的第三天走的，其實那支籤已說明了一切。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團發文說，爸爸罹患癌症時，檢查出來已經第四期了，因為是舌癌，醫生說還有6成機會可以治癒，但之後可能無法正常吃東西，需要從其他地方開洞灌流質食物。

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「偏愛美食的他寧願求死也要活得有尊嚴」，原PO表示，所以爸爸放棄化療，但化療過程中，人會變得更虛弱，身體也會更差，止痛藥到嗎啡貼片已沒有作用。

原PO指出，228連假第一天，一直掛念著怎樣都要回家一趟，所以先去媽祖廟求了一支籤，希望祈求爸爸不再為痛所苦，「那支籤是第三籤，請廟公幫忙解籤，廟公說問什麼事都是很好，唯獨求健康變成下下籤，搖著頭說凶多吉少。」

▼原PO到桃園慈護宮求籤。（圖／翻攝桃園觀光導覽網）

▲▼桃園慈護宮。（圖／翻攝桃園觀光導覽網）

原PO隔天馬上從桃園趕回彰化，就先去醫院，爸爸已被轉到安寧病房，「那個房號真的很不吉利，AC開頭，讓我很不舒服。」她說，一到病房，在爸爸的病床旁看著他睡覺不吵醒他，發現他的雙腳被繩子綁在病床兩邊，「我問了看護為什麼綁他？看護說，因為他一直想跑（其實他想回家），怕他跌倒受傷，所以才綁起來。」

原PO回憶，爸爸突然醒來看到她對她說，「什麼時候來的，不要再走了」；原PO回，「我沒有要走，我才剛回彰化」；爸爸說，「你們怎麼都沒人接電話？我打好幾通給你們都沒人接。」

文中提到，爸爸好像知道自己要走了，要趕緊聯絡他們；後來查他通聯記錄發現他都打錯，最後面的號碼相反，或是開頭號碼打錯，其實有幫他設定聯絡人。原PO表示，不捨爸爸腳被綁住像犯人一樣，她一手拆掉腳上繩子，「爸爸還回說：我又不是犯人，為什麼要綁這樣？」

原PO指出，後續已經感覺爸爸有點迴光返照的情形，說他身上要放錢之類的，還叫她隔天帶兩套他常穿的衣服，要她差不多早上7點就到，「我還回他說那麼早，我哪起得來啊！我中午前會再過來啦！」

▼原PO認為，每次抽媽祖的籤都非常靈驗。（圖／翻攝桃園慈護宮臉書）

▲▼桃園慈護宮。（圖／翻攝桃園慈護宮臉書）

原PO說，隔天凌晨5時多接獲醫院說爸爸走了，趕緊準備了爸爸交代的衣服，7點前就到那邊領爸爸出院，哭著對爸爸說，「你說7點的，我沒有遲到喔！」

原PO認為，那張籤是第三支，「爸爸剛好在我抽籤的第三天走的，其實那支籤已說明了一切，每次抽媽祖的籤都非常靈驗，有機會再分享了。媽祖真的有讓爸爸沒有再痛苦，護理師說爸爸走的當晚很安詳，像睡著一樣，是查房時才發現他走了。」

對此，有網友留言，「我爸也是癌症，檢查出來第四期。我們有在拜神，祂走得很安詳，換個角度想很欣慰。」原PO回，「真的，科學方式已束手無策時，只能請神幫忙，至少讓祂無痛才是對祂好的。」

也有人好奇是到哪間媽祖廟求籤？原PO回是桃園的慈護宮，「每間媽祖廟應該大同小異吧，只是這間離我住的比較近，這間有許多眾神，一次可以滿足所有願望⋯也有屬於自己的守護神（太歲）。」

一名網友分享自己爸爸的經驗，「我爸離開前也是一直說身上要放錢，食道癌開刀後還是擴散了，住了加護病房一段時間，氣切手術後就一直昏睡。直到要離開的那天早上，應該是迴光返照，整個人突然變得很清醒。快一年了，我也一樣留著我爸的手機及門號，連貨車及機車都捨不得報廢或賣人。」

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