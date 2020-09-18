10/1中秋蘇花南下將現最大2.1萬輛次　北上高峰是10/3

▲中秋連假蘇花路廊將塞塞，10/1南下將現最大車潮約21,000輛次/日，北上車流高峰是10/3。（資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

中秋連假蘇花路廊將塞塞！公路總局四區養工處預估，10/1南下將現最大車潮約21,000輛次/日，北上車流高峰是10/3約18,000輛次/日。為紓解車流，中秋暨國慶連假蘇花路廊，公路局將時段禁止21公噸以上大貨車通行。

疫情不能出國玩，公路總局四區養工處預估，中秋連假首日（1日）將出現最大車潮，蘇花路廊南下車流約21,000輛次/日，北上車流高峰則將出現於第3日（3日）約18,000輛次/日；在國慶連假交通預測方面，國慶連假首日（9日） 蘇花路廊南下最大車流約20,000輛次/日，而北上車流高峰則將出現於第3日（11日）約16,000輛次/日。

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養工處將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，中秋暨國慶連假台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、 10月1日：（一）南下：5時至17時。（二）北上：5時至15時。

二、 10月2日：7時至13時。

三、10月3日~4日：12時至16時。

五、10月9日：（一）南下：5時至17時。（二）北上：5時至15時。

六、10月10日：7時至13時。

七、10月11日：12時至16時。

為鼓勵民眾多利用大眾運輸，養工處也於連假期間在蘇澳地區及花蓮崇德地區實施大客車優先通行措施，期能於尖峰時段提升大眾運輸之服務效能，以吸引民眾搭乘大眾運輸至宜花地區旅遊。

另也請用路人多利用公路局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報，敬請多加下載利用。

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