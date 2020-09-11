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中秋優惠再加碼！林佳龍：憑宜花租車票根「搭客運當場退200元」

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▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲高公局規劃於國5北上宜蘭-頭城實施大客車優先通行措施，搭客運能省30-40分鐘。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假將至，交通部陸續公布國道、公路等的疏運措施，公路總局也祭出三大優惠，包括票價優惠、轉乘優惠、聯票優惠。交通部長林佳龍今日再加碼，旅客除搭乘國道客運租車有優惠外，拿著租車的票根再搭回程的國道客運，最多還可再得200元現金回饋。

▲▼端午連假收假日國5現湧現北上車潮，雪隧南口持續回堵，將塞到深夜。（圖／記者游芳男攝，下同）

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▲連假期間，高公局於國道5號北上宜蘭-頭城實施大客車優先通行措施。（圖／記者游芳男攝）

公路總局預期至宜花返鄉、出遊旅次將大增。公路總局祭出3項新優惠措施，包含北花線客運單人來回400元、持客運票根向指定業者租車享優惠、統聯客運1663首次與KKday及Klook推交通優惠套票，另也實施大客車優先通行等交通管制措施，希望疏解塞車潮。

林佳龍表示，過去國道、公路客運最為人詬病的就是大站到大站間很方便，但在地的交通卻相當不便，因此本次疏運特別針對此問題改善，推出租車優惠，讓最後一哩路暢通，達到「在地有腳」目的。

▲▼北花客運回遊號。（圖／記者賴文萱攝）

▲連假期間，搭乘北花線國道客運，單人來回優惠價400元。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍表示，只要搭乘客運，到宜蘭、花蓮當地租車還有優惠，共有29家租賃車業者、1544輛汽機車，優惠約達6折，他今日再加碼宣布，只要拿著租車票根，搭乘回程的國道客運，還可現領200元現金回饋，此補助將由公路總局預算補足。

公路總局補充解釋，只要在宜花出租機車，就可得100元現金回饋，出租汽車則可得200元回饋，旅客於客運購票櫃台出示租車證明，櫃檯就會當場退現，若全數車輛都有出租，最多回饋預算約為200萬元。

▲▼中秋國慶連假公路優惠措施。（圖／公路總局提供）

▲中秋國慶連假公路優惠措施。（圖／公路總局提供）

林佳龍指出，雪隧日前已實施大客車專用道，對遊覽車、客運而言，開車時間能更縮短，因此未來蘇花改也擬朝此方向實施，讓搭乘大眾運輸的時間縮短、更有效率，最少可比自駕車省半小時以上。

另外，到達花蓮後，除現有花蓮客運1123路線提供飯店接駁服務外，公路總局協調花蓮縣政府新闢1條飯店接駁線市區公車，預計由統聯客運於9月28日通車營運，串聯市區7個主要飯店。公路總局也與花蓮在地17家租車業者合作，民眾只要憑國道客運票根即可享有租車優惠。

公路總局運輸組組長王在莒補充，宜花地區合作租賃業者可供租車數量，小客車共有590輛、機車共有954輛，優惠部分最低65折起。至於北花客運部分，原先南港-花蓮單人單程票價為320元、板橋-花蓮單人單程票價為352元，這次雙連假期間享單人來回僅400元，約享57折到63折。

▲首都客運。（圖／首都客運提供）

▲連假期間，台北往返宜蘭班次，尖峰時間縮短為3-5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘。（圖／首都客運提供）

國道客運在連假期間台北往返宜蘭班次，尖峰時間縮短為3-5分鐘發車，候車時間預計不會超過20分鐘，旅客也可選擇在板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站、圓山轉運站及新店大坪林等站搭乘。

▲▼中秋國慶連假公路優惠措施。（圖／公路總局提供）

▲中秋國慶連假轉乘客運再租車可享優惠。（圖／公路總局提供）

中秋、國慶連假公路客運多項優惠如下：

1.14家國道客運業者，配合提供89條國道客運路線，享國道客運票價平日優惠或原票價85折優惠。
2.45條台灣好行路線，持電子票證乘車享半價優惠。
3.公共運輸轉乘優惠，搭乘國道客運、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。
4.東部地區持電子票證搭乘公路客運或市區客運間轉成，享基本里程或一段票免費優惠。
5.搭乘北花線國道客運，單人來回優惠價400元。
6.台北-花蓮鐵公路聯運優惠。
7.統聯客運1663南港-花蓮路線，與KKday、Klook等通路合作販售車票，另與旅行社、飯店合作推出旅遊或住宿套票優惠。其中，與明利旅行社合作車票+一日遊只要988元；與花蓮璽賓行旅主題飯店合作，來回車票2份+住宿1晚只要2999元。
8.台北-宜蘭高鐵公路客運交通聯票優惠。

▲▼中秋國慶連假公路優惠措施。（圖／公路總局提供）

▲公路總局協調花蓮縣政府新闢1條飯店接駁線市區公車，預計由統聯客運於9月28日通車營運。（圖／公路總局提供）

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