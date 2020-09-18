防疫旅館無保溫瓶可泡牛奶！阿公不捨金孫挨餓　快送被拒爆衝突

▲▼台中警方和旅館人員（上左）協調後，才同意轉送家人（下右）帶來的保溫瓶。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名38歲韓籍婦人帶著襁褓中的嬰兒返台後住在防疫旅館，結果房間內只有快煮壺，無法沖泡牛奶，打電話向公公蔡姓男子求救，蔡男趕緊送去有保溫功能的熱水壺，結果被旅館人員以不得接觸為由拒絕，嬰兒在房間內餓得大哭，房間外則是蔡男和旅館人員大吵，最後報警才得以解決。

韓籍婦人9月13日入境，必須住在防疫旅館14天，房間內只有快煮壺，沒有保溫瓶，婦人無法沖泡牛奶，嬰兒餓得哭鬧不止，盡管媽媽透過內線和旅館人員反應，但雙方語言不通，只得打電話向公公蔡姓男子求救。

蔡男得知消息後，立即購買熱水壺帶去旅館要交給媳婦，可是礙於規定，公媳無法接觸，最快也要等到隔天早上送餐人員送餐時再轉交，蔡男氣憤不已，怎麼可能讓金孫餓到早上，而旅館人員仍堅持不得接觸，蔡男於是報警處理。

第五分局文昌派出所警員詹弘蔚、翁佳柔14日半夜3點半獲報到場了解，經過溝通後，旅館才同意由旅館人員馬上轉交熱水壺，把熱心壺放置在房間外門口即可，嬰兒才因而喝到牛奶不致挨餓。

警方表示，依照新冠疫情防疫旅館設置及管理的辦法，門禁管理及安全維護部份，除需保持門禁，嚴防不相干人等入內拜訪居家檢疫或隔離者外，原則上工作人員與居家檢疫或隔離者儘量以電話等方式聯繫，應避免與工作人員或其他居家檢疫或隔離者近距離接觸交談，如有絕對必要，必須保持至少1公尺以上之距離。

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