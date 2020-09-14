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觀光局防疫旅館補助確定延長到年底　10月起縮水1200→800元

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▲Home Hotel信義9/8起加入防疫旅館　含三餐每晚6000元起。（圖／Home Hotel提供）

▲防疫旅館補助經費用罄，觀光局將向行政院爭取延長補助到年底。（示意圖／Home Hotel提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，為了降低疫情風險，交通部觀光局4月起鼓勵業者加入防疫旅館，給予每房補助到8月底，雖經費早已用罄，但觀光局今（14）日宣布將延長獎助期間至今年底。不過，9月30日前維持每房每日補助新台幣1,200元，10月1日起至12月31日止，每房每日補助新台幣800元。

為鼓勵合法旅宿參與防疫行列增加防疫能量，觀光局4月公布實施「交通部觀光局獎助直轄市及縣（市）政府推動溫韾防疫旅宿實施要點」，獎助提供居家檢疫者或居家隔離者入住之防疫旅宿業者，提高旅宿業者加入防疫旅宿之意願。

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原要點實施至109年8月31日止，但因國際疫情未見緩和，仍有防疫旅宿需求，配合中央防疫政策，觀光局將於9月15日修正發布前開要點，延長獎助期間至109年12月31日止，並將溯及109年9月1日生效。

觀光局表示，這次要點修正重點主要為9月30日前維持每房每日補助新台幣1,200元，另配合政府防疫政策，並考量國際疫情及預算能有效延長運用，自10月1日起至12月31日止，每房每日補助新台幣800元；並自10月1日起，僅補助提供本國籍或持永久居留證之居家檢疫者及居家隔離者入住之防疫旅宿。

▲Home Hotel信義9/8起加入防疫旅館　含三餐每晚6000元起。（圖／Home Hotel提供）

▲防疫旅館補助經費用罄，觀光局將向行政院爭取延長補助到年底。（示意圖／Home Hotel提供）

為便利業者及民眾洽詢各地方政府之防疫旅館，觀光局在台灣旅宿網已建置「防疫旅宿」專區。旅宿業者倘自願公布其為防疫旅宿，民眾可直接訂房外，其餘未公開者，則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。

目前防疫旅宿的房間數已逾12,000間房，入住率約7成，各縣市仍在持續輔導建置上線之房間數，足以提供給未來有入住需求之居家檢疫者及居家隔離者。

觀光局表示，感謝旅宿業配合政府防疫政策，各旅宿業與各縣市政府共同協助提供居家檢疫者、居家隔離者安心又方便的入住選擇，以降低社區感染風險，政府防疫有成亦顯示防疫旅宿在社區防疫中確實扮演重要的防護罩角色。

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