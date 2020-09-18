騎士被攔下來「紅燈右轉」神展開　警秒道歉…網驚：比中樂透幸運

▲員警以為是紅燈，一度要對原PO開罰單！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「警察大人，你累了嗎？」彰化一名男騎士分享爆笑經歷，今（18）日騎車經過十字路口，確認是綠燈號誌，才敢右轉到民生路上，卻被前方員警攔下來，劈頭直呼紅燈違規右轉，結果真相超展開，掀起千名網友驚呼「樓主簡直跟中頭獎一樣幸運了！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，今日上午騎車經過員林第一市場，眼看十字路口綠燈，順勢從中正路要右轉到民生路，怎料前方有員警站崗，還揮手示意要原PO停下來。

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正當原PO一頭霧水時，員警問話「紅燈右轉！」嚇得原PO回應，「啊？沒有啊...」員警還是同一句質問「紅燈右轉了！」當下原PO趕緊轉身，並指著號誌燈澄清「我是綠燈右轉耶！」

當下誤會大了，員警露出尷尬神情直呼「對不起！看錯了...」接著便讓原PO離去。原PO哭笑不得直呼，所幸綠燈還沒轉變，否則跳到黃河也洗不清了，「當下真想問他需不需要來罐蠻牛...」

▲不少苦主討拍，遇到硬開罰單的員警！（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，短短1小時就吸引千名網友朝聖笑炸，「警：沒關係，按照程序，我們會先開出罰單，之後有異議，你可以照程序申訴」、「難得遇到拉的下臉肯認錯的阿sir，樓主簡直跟中頭獎一樣幸運了」、「我之前也遇過！我的沒道歉，只說：喔，小心開車就，放行了」、「行車記錄器是必要的」、「居然會道歉耶！太不可思議了」、「業績不夠又在亂槍打鳥」、「算你好運...他硬開你就自認倒楣了」。

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