直播主與麻吉超窩心！240箱中秋柚子「包圍」彰化家扶

記者唐詠絮／彰化報導

暖心！和美鎮民姚勝豐(豐哥)與好友直播主黃晉旭(豬豬)，兩名暖男今(18)日上午載著240箱柚子送抵家扶，這些愛心柚將彰化家扶整個大廳包圍，讓家扶兒開心萬分，將彰化家扶整個大廳包圍，疼孩子的豐哥也特地帶了99顆月餅與養樂多，與現場的孩子一同分享，在中秋前夕給家扶兒更添加了許多溫暖。

▲豐哥(後排左5)與直播主豬豬(後排左4)送240箱柚子給家扶兒。（圖／彰化家扶提供）

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▲豐哥分送月餅給家扶兒。

姚勝豐連續第3年在中秋節前夕，為讓弱勢家庭孩子也能感受到過節的氛圍，去年到彰化家扶送棉被、端午節捐愛心粽，中秋節捐贈70箱柚子，這次更加碼50箱，共120箱柚子要送給彰化家扶兒，此項善舉獲得到彰化市好友同時也是直播主豬豬的認同與支持，也跟著豐哥一同捐贈120箱。

▲豐哥送柚子給家扶兒。

豐哥表示，一年一度的中秋節即將到來，去年70箱柚子是針對和美地區受助家庭，這次與好友黃晉旭先生增加數量到240箱希望擴大範圍，讓更多家扶兒可以享用到柚子，同時也要謝謝支持姚勝豐直播拍賣的臉書朋友們賞星，把賞星的費用拿來買99顆月餅，今天一起送來彰化家扶，大家最希望的就是中秋佳節裡家扶親子也能感受過節柚見幸福的氛圍！

主任王震光表示，彰化家扶一直以來致力於兒童及家庭的服務，在中秋節前夕，感謝豐哥及豬豬關心家扶兒，帶給家扶孩子滿滿的愛，240箱愛心柚讓家扶親子在中秋佳節裡可以感受到社會上善心人士對於關心受助家庭關懷滿滿的關懷。

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