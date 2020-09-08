兒子神秘要求「帶我去個地方！」　掏存款驚喜告白…人母哭爆

▲原PO兒子突然要求要去花店，一舉動暖哭媽媽。（圖／Cherry Pai授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

為人父母最欣慰的時候，莫過於感受到孩子的體貼！一位媽咪在臉書《爆廢公社》貼文，說她接小孩下課的時候，兒子突然神神秘秘地要求要去一個地方，結果讓她感動到狂貼5個大哭的表情符號「總算沒有白養你了。」其他網友也大讚原PO兒子是小暖男，「是我，馬上大哭」、「值了，貼心的孩子！」

這位媽咪文中透露「#接他下課叫我帶他去一個地方」，接著貼出3張兒子的照片，只見小男生想去的地方不是遊樂園、不是公園，而是花店，目的就是要挑花送原PO，讓人母超驚喜「結果竟然是要到花店買花給我！」

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更感人的是，小暖男是刻意存到了一筆錢，才帶媽媽到花店，讓原PO相當感動「還跟我要用你自己存的錢，親口大聲地跟我講說『媽媽我最愛妳了，妳辛苦了！』。」仔細看看照片，只見原PO兒子認真挑著花，難怪會讓人母暖到直呼「總算沒有白養你了！」

▲小暖男自掏腰包挑花送媽媽，還在店裡大告白「媽媽我最愛妳了，妳辛苦了」。（圖／Cherry Pai授權使用）

貼文一出，其他人也動容，「撩到阿目的心」、「貼心的孩子，我會開心笑到耳裂」、「比收到老公送的還開心，哈哈」、「而且挑的那束很美耶～有眼光～然後好想哭」、「這種孩子必須多生幾個」、「暖男欸！這兒子很可以」、「我懂那種感動……有小孩的都知道」、「我女兒只會找我去超商買多多。」

還有眼尖網友看到照片後，發現小暖男挑的不是鮮花束，直呼這心意更不容易「哇！乾燥花不便宜耶！要存到這樣大把乾燥花束的費用，小朋友真的要有一定的耐心跟定力」，大讚原PO兒子小小年紀可以為了一束花控制自己的慾望，真的很厲害。