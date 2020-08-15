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家扶70周年慶暨扶幼館啟用　盧秀燕：盼協力共創孩子美好未來

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▲▼家扶基金會70周年慶暨扶幼館啟用，蔡英文、盧秀燕同台祝賀。（圖／台中市政府提供）

▲家扶基金會70周年慶暨扶幼館啟用，總統蔡英文、台中市長盧秀燕同台祝賀。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

家扶基金會邁入70周年，15日舉行周年慶暨扶幼館啟用，總統蔡英文與台中市長盧秀燕均到場祝賀。盧秀燕除感謝家扶70年幫助了52萬名孩子，她也說，新館成立將成為家扶新地標，她擔任認養人多年，肯定家扶像一座燈塔給孩子希望與指引，帶動社會向善與光明。

今天上午，家扶基金會在台中市西區舉辦70周年慶暨扶幼館啟用典禮，總統蔡英文、台中市長盧秀燕、家扶基金會董事長趙犁民、執行長何素秋與立法委員何欣純、黃國書、楊瓊瓔、市議員黃守達、邱素貞、謝志忠等人均出席，並獻上祝賀。

▲▼家扶基金會70周年慶暨扶幼館啟用，蔡英文、盧秀燕同台祝賀。（圖／台中市政府提供）

▲家扶基金會70周年慶，語彙貴賓出席扶幼館啟用典禮。（圖／台中市政府提供）

總統蔡英文表示，恭喜家扶基金會「扶幼館」落成啟用，今年是家扶在台70週年，台灣家扶服務從台中開始，有了這個新社福地標，相信家扶未來會有更多的創新服務。近年來政府積極強化社會安全網，在兒少保護、反毒、長照、幼托照顧及身心障礙等領域，推出許多新政策。未來也將持續滾動式修正各項政策，努力提升兒少福利及權益保障。

▲▼家扶基金會70周年慶暨扶幼館啟用，蔡英文、盧秀燕同台祝賀。（圖／台中市政府提供）

▲總統蔡英文出席家扶基金會70周年慶祝賀。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕說，「家扶70年令人感動與溫暖！」感謝家扶基金會長期協助推動兒少福利服務，70年來幫助52萬名孩子。市府相當重視兒少福利工作，除「公托倍增」積極推動中，同時致力提供多元育兒支持方案，營造友善托育空間，落實兒少經濟安全，提倡維護兒少權益。

▲▼家扶基金會70周年慶暨扶幼館啟用，蔡英文、盧秀燕同台祝賀。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕呼籲民眾加入家扶行列。（圖／台中市政府提供）

她也說，家扶中心承辦台中市身心障礙早療日托機構，以及兒童發展資源中心，不遺餘力地提供家庭支持及兒少保護服務。「扶幼館」從2010年發起籌建計畫，經歷10年終於落成，期望未來家扶和公部門協力，一起為創造孩子美好的未來努力。家扶是大家的家扶，她擔任家扶認養人已很多年，呼籲市民朋友ㄧ起加入家扶行列，壯大力量，讓更多家庭及兒少得到幫助，祝福家扶70週年生日快樂。

家扶基金會指出，扶幼館為地下一層、地上九層辦公大樓，總建坪約1122坪，主色系選擇綠色，代表年輕、朝氣、活力、生機與希望，期許受助孩子和家庭展現無窮生機奮發向上；搭配紅色代表社會的熱情、大愛，溫暖每個貧乏和受傷的靈魂。

家扶也感謝各界善心人士捐助，扶幼館未來規劃作為社會企業幸福小舖，提供弱勢家庭、兒少自立生活技能訓練，或國際NGO組織發展交流場地，能為台灣的兒少福利提供更多新穎且創意的服務。秉持「哪裡有需要，家扶就在那裡」的使命責任，家扶持續為國內外需要幫助的孩子及家庭改變生命，展翅圓夢。

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