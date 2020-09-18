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兩岸武術線上大PK！　台灣570名參賽者..最小只有七歲

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▲▼2020第四屆海峽兩岸武術交流活動,線上。（圖／北京市台辦提供）

▲2020第四屆海峽兩岸武術交流，受疫情影響改成線上PK賽制。（圖／北京市台辦提供）

記者任以芳／北京報導 

受到疫情衝擊，大陸今年第四屆海峽兩岸武術交流活動改成視訊方式舉行，由北京市、天津市、河北省三省市台辦共同發起舉辦。本次武術交流活動以居家武術健身為主題，台灣參賽者一共上傳570個視頻，其中，年齡最小的只有7歲。

本屆交流活動舉辦時間是5月到9月，中華洪門武術聯盟等單位一起參加，將近五千人參與，大會共收到五千多部視頻，年輕人參與比例達到了20%以上。此項交流活動的影響更加廣泛，共設置了14個專屬賽場。網上比武吸引不少台灣年輕的「練家子」， 570個視頻中報名的年輕人達到150個，佔比26.32%。參加交流者年齡最大的69歲，最小的只有7歲。

▲▼2020第四屆海峽兩岸武術交流活動,線上。（圖／北京市台辦提供）

▲2020第四屆海峽兩岸武術交流，台灣不少年輕人報名。（圖／北京市台辦提供）

「網上過招，視頻比武」為了講求公平、公正，主辦單位北京市西城區台辦、西城區體育局制定嚴格的賽事規則，參賽交流的運動員的表演視頻，可以通過全民太極App公開播放，主辦單位特地聘請高水平裁判「線上執法」。

本屆海峽兩岸武術交流活動另一個亮點，海峽兩岸第三屆《武藝天下》武術·書畫·攝影交流活動於今（18日）舉辦。另外，10位賽事冠軍4日齊聚北海公園九龍壁進行展演，共同祝賀第四屆海峽兩岸武術交流會網絡賽事成功舉辦，全球洪門聯盟總會長劉會進也透過視頻恭賀比賽圓滿成功。

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