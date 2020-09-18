「書讀不多很驚恐」顏清標獲頒媽祖學院院士...胖一圈神采奕奕

記者唐詠絮／彰化報導

今(18)日上午台灣媽祖聯誼會500人齊聚彰化明道大學，參加媽祖文化學院智庫啟動活動，身兼聯誼會榮譽會長的大甲鎮瀾宮董事長顏清標，身穿一襲正式黑色西裝出席，久未出現在公開場合活動2小時全程參與，他在受訪時表示，目前2周回診一次，沒甚麼養生秘訣，一天走路散步2小時，精神非常的不錯。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標被授予媽祖文化學院院士。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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2020台灣媽祖聯誼會會議會中，明道大學頒發首屆媽祖文化學院榮譽院士予大甲鎮瀾宮董事長顏清標、北斗奠安宮主委陳在及明道大學董事長李超群博士。

明道大學校長郭秋勳說，三位榮譽院士長期推動媽祖文化傳承，大甲鎮瀾宮顏清標推動「媽祖信俗」被認列為世界非物質文化遺產、並發揮媽祖大愛，設立「鎮瀾兒童家園」關懷弱小；顏清標在受訪時也表示，他說因為自己書讀得不多，很高興但也很驚恐。

6月份大甲媽遶境時，當時剛接受換肝手術的顏清標不顧自己身體虛弱，醫師叮嚀多休養勿出席，瘦了一大圈仍堅持出席扶轎到彰化也全程參與，事隔將近3個月，今天神清氣爽的出席媽祖文化活動，說話也更有元氣，人也胖了。

顏清標說，現在只要有空就會維持1天2小時散步走路，今天與會的耆老們，看到他又恢復到昔日的神采奕奕，都說，「這都是有媽祖保祐」。

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