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媽祖環台21天1139KM活動　正統鹿耳門聖母廟歡迎大家一起來！

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▲正統鹿耳門聖母廟王明義主委（右）與立委陳亭妃，大力支持「媽祖環台21天庇佑台灣活動」，全長共1139公里，從土城聖母廟出發預計21天完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲正統鹿耳門聖母廟王明義主委（右）與立委陳亭妃，大力支持「媽祖環台21天庇佑台灣活動」，全長共1139公里，從土城聖母廟出發預計21天完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台灣第1人參加 2018 瑞士超級鐵人三項、2019參加墨西哥 226*10 超級鐵人賽，並榮獲 2019年台南市卓越市民的蔡明宜總教練發起「媽祖環台21天庇佑台灣活動」，全長共1139公里，9月4日上午8時30分從土城聖母廟出發預計21天完成。

蔡明宜 總教練個人熱愛極限運動，沒有廠商.政府贊助訓練及比賽經費，每次出國完成各項超越極限體能比賽，都會在衣服印上正統鹿耳門聖母廟媽祖的神像和台灣國旗，以祈求平安順利無傷完賽，數次在法國、瑞士、墨西哥遇到困境時，媽祖總會出手相救化險為夷平安順利完賽。

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▲正統鹿耳門聖母廟王明義主委（右）與立委陳亭妃，大力支持「媽祖環台21天庇佑台灣活動」，全長共1139公里，從土城聖母廟出發預計21天完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年因為新冠肺炎未能出國到美國比賽，冥冥中有個聲音要求蔡教練背著媽祖繞台灣，來消除新冠肺炎及各項災難，以保佑台灣眾生平安健康。經與正統鹿耳門聖母廟王明義主委接洽後，王明義主委決定大力贊助促成此次環台，預計21天1139公里，由蔡明宜全程背媽祖繞境，共有8位全程陪跑者，每天數十位參與陪跑者將致贈送紀念衫及媽祖香火袋各1件及完賽證書，參加全程跑者另贈與環台紀念獎座及環台紀念證書。

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