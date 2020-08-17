臉書試圖整合旗下平台訊息功能　IG 與 Messenger 合併跨出第一步

▲臉書正在推動將旗下社群媒體的訊息功能整合。（圖／取自9TO5Mac）



記者謝仁傑／綜合報導

Facebook 一直都在計劃將旗下 WhatsApp、Instagram 和 Messenger 的訊息功能合併到一個應用程式，據外媒報導，Facebook 已經採取第一步行動，在上周末 Instagram 的更新中，出現訊息功能與 Messenger 合併的選項，台灣目前則尚未開放。

IG 用戶被告知要透過 FB Messenger 加入帳戶，Messenger 也將聊天和功能引入 Instagram；除了合併兩個程式的訊息功能外，新版本還添加了 Messenger 先前可用的一些選項，包括多彩聊天室、表情符號的反應，以及滑動回覆訊息。與 Messenger 合併的新功能目前是可選的，用戶也可以選擇拒絕合併。

Facebook 執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）曾表示，希望系統都能進行端到端加密，透過整合後成為最受歡迎的社交平台，更將蘋果 iMessage 視為競爭的假想敵。

若合併狀況順利，下一步就是將 WhatsApp 也整合進來。不過 WhatsApp 員工對於這種整合表示擔憂，因為它們最著名的特色就是具有強大的端到端加密功能，若與其他應用程式結合，免不了在實際上或形象上都會受到影響。

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