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臉書回不去了！　即日起 FB 將永久全面採用新介面

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▲▼臉書測試App新介面。（圖／截自Facebook）

▲臉書新介面。（圖／截自Facebook）

記者謝仁傑／綜合報導

Facebook 在3月就推出新的網頁介面，至今已約半年，新介面風格較 Facebook 舊版介面更為簡易、整潔，區塊分類也更加清晰、明確，且動態牆更大、間格更寬，最重要的是推出了深色模式（黑色）。

先前 Facebook 允許用戶在新舊介面之間可以做切換，不過即日起舊介面將永久消失，全面改為新介面。點擊右上角倒三角形的選項，可以看到臉書已經提示，「9 月開始，將無法再使用經典版 Facebook。」

不過根據《ETtoday》記者實測，目前仍可切回舊介面，但這也可能是最後一天了！

▲臉書新介面。（圖／Facebook Newsroom）

▲臉書新介面。（圖／Facebook Newsroom）

從功能上來說，在分類的部分更加精確，頂部選單中可直接導向 Facebook Watch（直播）、Marketplace（交易平台）和 Gaming（遊戲中心）等類別，相較於過去較混亂的外觀，這個更新讓人更加一目了然，且深色模式增加人們在夜間瀏覽的舒適度。

Facebook 強調，新介面在運作上效率更加，提升了頁面的載入速率，讓用戶有更好的體驗，未來也會持續改善新介面，為用戶帶來更好的使用者體驗。

儘管 Facebook 在翻新部分下足了功夫，但外媒報導，目前很難看到它吸引回近幾年捨棄 Facebook 的用戶；另一方面，近年來社群平台的隱私議題與仇恨言論控制議題備受關注，Facebook 若想找回更多用戶，可能需要在這些議題上多下點功夫。

＃ 對面的女孩看過來～～

又一場時代的眼淚！　臉書經典版將於 9 月全面消失

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