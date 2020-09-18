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Facebook將3A級遊戲帶到Oculus Quest 2並預告2021年推AR眼鏡

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特約記者洪聖壹／綜合報導

在昨天的 Facebook Connect 2020 活動上，Facebook 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布由 Facebook Reality Labs 實驗中心開發的最新成果，其中的一大里程碑，就是該公司與 Ubisoft 等遊戲商的戰略合作有了新成果，同時間亮相的新一代 Oculus 裝置「Oculus Quest 2」將成為首款可以暢玩 3A 級遊戲的 VR 裝置。此外，Facebook 還宣布與雷朋製造商的合作成果，預計 2021 年推出首款 AR 眼鏡。

Oculus Quest 2

全新亮相的 Oculus Quest 2 軟硬體都做了升級，搭載高通Snapdragon XR2 平台處理器、6GB RAM，產品效能比上一代提升一倍、AI 效能也提升一倍，但是機身重量只有 503 克，比上一代還輕 10%。

稍微介紹一下高通的這顆處理器。XR2 支援 8K 畫質的 360° 影片播放，並且可以同時與七個鏡頭達成連線，藉此更精準紀錄用戶的空間與位置；此外，針對用戶需求，這顆處理器同樣可以同時運作 AR 與 VR，讓用戶在真實空間跟虛擬空間無縫切換，在系統端則可以結合 AI 建構一個更具沈浸感的世界，同時相較前代晶片可以節省大量電力、優化效能。

Oculus Quest 2 的螢幕解析度這次來到 1,832 x 1,920 ，相較上一代提升 50%，同時間亮相的 Oculus Touch 控制器也做了重新設計，它有一個手繩可以套著手腕操作，然後在手柄的上方有個方向控制鍵跟三顆功能按鍵，至於側邊的按鍵可以支援多數的射擊類別 VR 遊戲，手柄本身還具備手勢追蹤功能，如此一來就不會發生因為操作過快，結果手或者武器消失的問題。

使用 Oculus Quest 2 的方式很簡單，先套好兩個 Oculus Touch 控制器，接著戴上頭戴式裝置，然後按照操作步驟利用控制器先在遊戲的區域內畫出一個可以行走的空間，接著就可以進入遊戲遊玩。

Oculus Quest 2 已經有上市情報，該款產品預計優先在北美市場推出，即日開放預購、10 月 13 日開賣，64GB 版本售價 299 美元、256GB 版本售價 399 美元，入手門檻相對低很多。

3A遊戲大作

往年 VR 頭戴裝置最為人詬病的，就是缺少殺手級遊戲大作，許多投資者也因此望之卻步，在 Facebook 加入 VR 領域之後，投入大量資源啟用開發者計畫，Ubisoft 成了首間合作夥伴。這次 Facebook Connect 2020 大會當中，雙方共同宣佈《刺客教條》（Assassin’s Creed）、《湯姆克蘭西 縱橫諜海》（Tom Clancy’s Splinter Cell）將登上 Oculus VR 平台，這兩款遊戲由 Ubisoft 的 Red Storm 與 Ubisoft Reflections、Ubisoft Dusseldorf、Ubisoft Mumbai 共同開發，而且由該平台獨佔，雖然沒有實際上市時間，但也算是一個新的里程碑。

此外，還有 ILMxLAB 開發的星際大戰射擊類遊戲《STAR WARS: TALES FROM THE GALAXY'S EDGE》，預計 2020 年底前推出。

另有一款侏羅紀公園冒險類遊戲《JURASSIC WORLD AFTERMATH》，預計近期內上市。

Oculus Studios 開發的《Medal of Honor：Above and Beyond》將於 12 月 11 日上市。

BigBox VR 開發的大逃殺遊戲《POPULATION: ONE》將於即日起上市。

這場活動當中還宣布取得防彈少年團（BTS）授權，在即將於 10 月 13 日推出的《BEAT SABER》當中，提供 12 首熱門單曲，一邊闖關的同時，還能學習舞蹈動作，該款遊戲還支援多人連線。

Cyan 宣布將在今年年底前推出冒險類遊戲《MYST》。

由Crytek製作的虛擬攀岩遊戲《THE CLIMB 2》將於近期內推出。

《WARHAMMER 40,000 BATTLE SISTER》今年年底推出。

Cloudhead 開發的《PISTOL WHIP 2089》今年年底推出。

Skydance Interactive 與 Skybound Entertainment 合作推出的《陰屍路》最新作品《陰屍路：聖徒和罪人》將於 10 月 13 日推出。

Rebellion 的《Sniper Elite VR》將於近日上市。

針對日本市場方面，Oculus 宣布將擴大與日本遊戲開發商、發行商的合作關係，並且宣布 Oculus Quest 2 今年稍晚將在日本上市。

2021 年推出雷朋AR眼鏡

除了 Oculus VR 產品，Facebook 也釋出更多 Spark AR 濾鏡，並且宣布與Oakley、Ray-Ban、Armani，Versace等眼鏡製造商 Essilor Luxottica 合作，在 2021 年製造並推出首款雷朋 AR 智慧眼鏡，該項合作其實今年年初就有相關消息，主要整理地圖圖資、著重幫助人們更好地與朋友和家人建立聯繫。

這場 Facebook Connect 2020 讓人見識到虛擬實境（VR）的下一步，也可以看出 Facebook 投入相當多的資源試圖打開 VR 市場，而針對還在萌芽階段的 AR 應用，Facebook 也不放過，全新的 AR 眼鏡是否能真正實現科幻電影當中的情節，讓人們可以在旅遊的時候，辨識餐廳、了解商店優惠、聽得懂對方講話或者甚至來一場闖關遊戲，只能說期待了！ 

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