大安森林公園舉辦防災園遊會　北市：宣導用電、用火和溺境求生

▲大安森林公園。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

北市政府消防局與大安區公所於19日上午10時至12時30分，在北市大安森林公園舉辦「大安區全民運動嘉年華暨防災園遊會」，以寓教於樂的方式將防災知識融入有趣的體驗活動中，有精彩的舞台節目、紀念品，透過消防人員的專業解說讓市民了解防災重要，學習各項安全知識。



北市消防局表示，根據統計，109年1月至7月北市共發生1,254件火災案件，建築物火災計973件(占發生數77.6%)，起火原因則以爐火不慎587件居首 (占發生數46.8%)，其次為電器因素348件(占發生數27.8%)，菸蒂138件居第3(占發生數11%)。

北市消防局指出，為提醒市民注意用火用電安全，消防局特別在此次防災園遊會現場設置「用電安全」及「廚房用火安全」等宣導攤位，希望能宣導市民朋友正確使用電器的方式，以及廚房烹煮食物該注意的安全觀念；另外，也同時宣導市民家中裝設「住宅用火災警報器」，在緊急狀況發生的時候才能及早應變逃生。



北市消防局提到，許多市民上個月領動滋券，正準備投入喜愛的運動大顯身手，但若在河濱公園、郊外運動時，發現有人受傷需要協助，而四周又沒門牌地址，該怎麼求援？別擔心，只要拿出手機，立刻下載消防局推出的「視訊119APP」並進行報案，除了讓消防隊透過定位馬上得知位置，也可以透過影像的傳遞瞭解現場狀況，必要時進行線上影音教學救人，是助人助己的好幫手。

北市消防局提及，消防局也推出「台北市行動防災APP」，讓市民朋友用手機就可以即時知道天氣雲圖、雨量、水情等資訊，可以做為戶外活動前的參考，園遊會現場還有「溺境求生」及「心技戰將」等宣導攤位，教導大家如何救人一命。



北市消防局呼籲，民眾使用爐火應有「人離火熄」的觀念，並注意防範電氣火災「5不1沒有」等事項，一、「不」要超過負載：用電量較大之電器，避免共延長線或插座；二、插頭「不」用不插：將不用之電器插頭拔下，並應手握插頭取下；三、「不」要捆綁電線：綑綁延長線及電線，容易導致溫度升高溶解外覆塑膠。

四、插頭「不」污損：經常清理插座間的塵埃，檢查是否有焦黑泛黃情形；五、「不」要有可燃物：插座、延長線旁，勿擺放可燃物；六、「沒有」安全標章，不用！：購買家電注意是否有政府檢驗合格安全標章。