12星座醫美性格大公開！名醫曝：牡羊每週來、水瓶超有實驗精神！

▲星座專家米薩小姐前往醫美診所，發現醫師也是星座達人，且各星座也有自己獨特的醫美偏好。（影／ETtoday）



▲12星座中風向星座的醫美性格最讓人招架不住。（圖／翻攝自影片）



生活中心／綜合報導

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許多人在與人相處或是合作時，會先從各方面評估彼此之間是否合得來，「星座」就是其中一個參考依據，雖說世上不是只有12種人，但是各個星座還是有些獨特的個性，知己知彼，能提前「避雷」，讓彼此之間的相處更加愉快，但你有想過連「醫美」都可以看星座嗎？星座專家「米薩小姐」因為一些小煩惱決定前往醫美診所，沒想到在諮詢時發現醫師林上立竟也是星座達人，兩人相談甚歡，林上立醫師分享，各星座的「醫美性格」大不相同，了解每個星座的特點，會更容易給出建議。

米薩小姐年紀輕輕就以占星展露頭角，在各大電視節目、網路媒體都有看過她的身影，這次她為了解決額頭上有個凹洞、拍照上鏡時看起來膚色不均的困擾，前往上立皮膚科診所諮詢，在諮詢過程中醫師分享了12星座的醫美性格，雙子說變就變、捉摸不定的性格讓人很頭痛，經常在診間中已經達成共識，走出診間又像什麼都沒發生過一樣，剛剛討論過的東西全部大逆轉，令人超傻眼！

水瓶座除了想法跳tone外，更是會提出讓醫師百思不得其解的要求，「左臉打玻尿酸、右臉打膠原蛋白增生劑」聽在醫師耳朵裡只覺得「哩洗勒公蝦毀？」苦勸後外星人水瓶仍會想「試試看」，讓米薩小姐超驚嚇：「他是來這邊做實驗的！？」充滿實驗精神的特質，真的不愧是「外星人」。只能說「整個風向星座都是一個網羅」，如風一般猜不透的心思，讓醫師頻頻嘆氣搖頭。

至於醫師有沒有覺得哪個星座很好溝通？林上立醫師表示天蠍座相當冷靜，且不需要別人幫他做決定，只要分析給他聽就好，天蠍很有自己的想法，果斷堅持的性格，就算最後依照他的想法進行，成果不是一百分，天蠍也不會責怪任何人，令人很放心。而火象星座的急性子也在醫美這件事上盡顯，牡羊座就是急性子代表，如果真的急起來，巴不得週週去醫美診所報到。

在詳細諮詢和臉部影像分析後，林上立醫師針對米薩小姐臉部的凹洞問題，給出了施打「洢蓮絲膠原蛋白增生劑」的建議，醫師指出，所有的人隨著年齡改變，都可能會遇到跟米薩小姐類似的狀況，尤其是偏瘦小的女生，更容易在太陽穴或是眉毛上有一些凹陷產生，醫師進一步表示：「洢蓮絲膠原蛋白增生劑是讓注射的位置產生自已的膠原蛋白，前兩年的維持效果完全不下降，兩年後隨著老化慢慢下降，最終膚況會是以自己本身的膠原蛋白在做維持。」且「骨架形狀」、「皮膚彈性」等問題都能處理，也打破了做醫美的人「年年做一樣部位」的困擾，醫師笑稱「你的人生可以繼續以美麗的樣貌往下走」。

米薩小姐施打完當下驚呼「肉眼上就覺得不太一樣」、「意識到痛的時候已經結束了」，不過影片中她回家後還是乖乖冰敷，比較不會瘀青，大約腫72小時即會慢慢消退，一週後再出現在鏡頭前，米薩小姐直呼：「幾乎沒有任何恢復期，隔天依舊素顏開會，沒有人發現有任何不對勁。」而且她也在影片裡分享自己現在覺得額頭變飽滿了、臉也變窄，整體來說更有氣色更有精神，一掃先前經常看起來很累的狀況，而她也提醒有興趣的觀眾們：「醫美都是有風險得的，有效降低風險的方法，就是找可以信任的醫生。」