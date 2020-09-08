妹子曬美膝照！白到發光「是我75歲奶奶的腿」暴動了　曝保養秘方

▲孫女曬奶奶美肌，讓網友自嘆不如。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

這個皮膚根本就是少女的等級！一名女網友7日在臉書《美妝公社》貼出一張照片，只見她拍下一位女子的膝蓋，對方皮膚看起來光滑水嫩，還白到發光，感覺主人正值花樣年華。結果答案一公布，「這是我75歲奶奶的腿！」讓其他網友直呼「真的是白拋拋幼咪咪！」原PO也透露奶奶保養皮膚的小秘方，引發熱論。

這位女網友貼出照片，只見奶奶穿著藍色褲子，露出膝蓋以下的腿，讓人訝異的是，奶奶的膚質狀況根本就是18歲少女會有的皮膚，不僅光滑緊緻，亮白的程度還會反光，甚至感覺一掐就嫩到出水。

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原PO就在文中透露養膚小秘方，「奶奶保養皮膚的秘方就是，清水加鹽巴（鹽巴可以去角質，但是不能天天用）」；另外一點則是少用沐浴用品，「一個禮拜會使用沐浴用品的次數，大概只有2次。」

最後她還用hashtag笑說「#奶奶問我拍她腿幹嘛，我說因為奶奶皮膚很美啊！」並曝光自己的腿照，讓網友也驚嘆「不愧是一家人」、「也蠻光滑的呀！」

▲原PO的膚質也好到沒話說。（圖／原PO授權使用）

原PO也在留言處針對小秘方做回應，她提到一個禮拜加一次鹽巴洗澡就好，而且只需要一點點，「鹽可以殺菌去角質，但是不能過度」、「記得適量，力道要輕。沐浴鹽有香精，功效我覺得差不多，只有價格偏貴。」另外則是她自己的洗澡方式，「我個人只會用沐浴用品洗腋下、腳底，私密處用專用清潔用品。其他地方都是清水洗而已。」

照片一出，不少網友都紛紛讚嘆奶奶的皮膚，「真的好美的腿，我有包過期的鹽終於可以派上用場了！感謝分享」、「不說還以為是國中生的」、「感覺自己的膝蓋、殘念」、「滿滿的膠原蛋白」、「決定明天去買一箱鹽巴回來」、「終於可以把我家的鹽用光了～～～ 以後應該會漲價」、「奶奶完勝。」